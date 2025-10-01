«Галатасарай» – «Ливерпулю»: «Единственным чудом в Стамбуле по-прежнему остается 2005-й. Ты никогда не будешь идти один, но иногда ты уходишь без очков»
«Галатасарай» поиздевался над «Ливерпулем» после победы со счетом 1:0.
На одной из страниц турецкого клуба в Х появилась следующая запись: «Вашим единственным чудом в Стамбуле по-прежнему остается 2005 год». Это отсылка к победе мерсисайдцев над «Миланом» в финале Лиги чемпионов после счета 0:3 в первом тайме.
На другой странице «Галатасарая» было опубликовано такое сообщение: «Ты никогда не будешь идти один, но иногда ты уходишь без очков».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Галатасарая»
