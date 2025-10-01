«Галатасарай» – «Ливерпулю»: «Единственным чудом в Стамбуле по-прежнему остается 2005-й. Ты никогда не будешь идти один, но иногда ты уходишь без очков»

«Галатасарай» поиздевался над «Ливерпулем» после победы со счетом 1:0.

На одной из страниц турецкого клуба в Х появилась следующая запись: «Вашим единственным чудом в Стамбуле по-прежнему остается 2005 год». Это отсылка к победе мерсисайдцев над «Миланом» в финале Лиги чемпионов после счета 0:3 в первом тайме.

На другой странице «Галатасарая » было опубликовано такое сообщение: «Ты никогда не будешь идти один, но иногда ты уходишь без очков».