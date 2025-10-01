«Ливерпуль» проиграл два матча подряд впервые с марта. Дальше – «Челси» и «МЮ»
«Ливерпуль» уступил в двух матчах подряд.
Сегодня команда Арне Слота проиграла «Галатасараю» в Лиге чемпионов – 0:1. 27 сентября ее одолел «Кристал Пэлас» в АПЛ – 1:2.
В последний раз «красные» уступали дважды подряд в марте этого года.
В текущем сезоне они одержали семь побед, дважды проиграли и потерпели поражение в матче за Суперкубок Англии по пенальти.
4 октября «Ливерпуль» встретится с «Челси», 19 октября – с «Манчестер Юнайтед».
