«Ливерпуль» проиграл два матча подряд впервые с марта. Дальше – «Челси» и «МЮ»

«Ливерпуль» уступил в двух матчах подряд.

Сегодня команда Арне Слота проиграла «Галатасараю» в Лиге чемпионов – 0:1. 27 сентября ее одолел «Кристал Пэлас» в АПЛ – 1:2.

В последний раз «красные» уступали дважды подряд в марте этого года.

В текущем сезоне они одержали семь побед, дважды проиграли и потерпели поражение в матче за Суперкубок Англии по пенальти.

4 октября «Ливерпуль » встретится с «Челси», 19 октября – с «Манчестер Юнайтед».