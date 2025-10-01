Арне Слот: «Галатасарай» перехитрил «Ливерпуль», превратил 20%-й пенальти в 100%-й. Детали снова сложились не в нашу пользу, но мы не так далеки от уровня прошлого сезона»

Арне Слот считает, что «Галатасарай» хитростью взял верх над «Ливерпулем» (1:0).

«Снова разочарование. Мы играли совсем по-другому как с мячом, так и без него [в сравнении с матчем против «Кристал Пэлас»]. В первом тайме мы сыграли довольно хорошо и имели хорошую возможность повести 1:0.

Иногда нас получается в какой-то степени перехитрить в подобных ситуациях [как с пенальти], не могу винить Доминика Собослаи за это. Они превратили 20%-й пенальти в 100%-й, очень умно.

Мы не так далеки от уровня прошлого сезона. Порой такие результаты становятся следствием календаря, матч против «Галатасарая» отнюдь не простой. Теперь ждет тяжелая игра с «Челси ».

Все решают детали, как и в прошлом сезоне. Во второй раз подряд они складываются не в нашу пользу.

Я многое увидел в первой половине, во второй – гораздо меньше. Не думаю, что после перерыва мяч много был в игре, форвард соперников четыре или пять раз лежал на газоне. Было сложно поймать ритм», – сказал главный тренер «Ливерпуля » в эфире Amazon Prime, также отметив, что из-за травмы голкипер Алиссон точно не сыграет с «Челси».

«Ливерпуль» пропустил от «Галатасарая» с пенальти, назначенного за удар Собослаи в лицо Йылмазу