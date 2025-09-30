  • Спортс
  • Коке, схвативший Баталью за шею, должен был получить красную в матче с «Райо», заявили в CTA. Капитан «Атлетико» избежал удаления и смог сыграть с «Реалом»
Коке, схвативший Баталью за шею, должен был получить красную в матче с «Райо», заявили в CTA. Капитан «Атлетико» избежал удаления и смог сыграть с «Реалом»

Коке должен был получить красную карточку в матче с «Райо Вальекано».

К такому выводу пришел технический комитет судей (CTA).

«Атлетико» дома победил «Райо Вальекано» (3:2) в 6-м туре Ла Лиги. На 50-й минуте Маркос Льоренте упал в штрафной площади гостей после контакта с Пепом Чаваррией. Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес не зафиксировал нарушения правил.

После этого эпизода между футболистами команд произошла стычка, в ходе которой Коке схватил за шею Аугусто Баталью, и вратарь «Райо» упал на газон. За это полузащитник «Атлетико» получил желтую карточку.

«Этот инцидент был связан с агрессивным поведением, которое было трудно оценить на поле из-за количества вовлеченных игроков и того, как быстро это произошло. Судья определил игрока-нарушителя, но не оценил в полной мере этот инцидент и поэтому только вынес ему предупреждение.

ВАР решил не вмешиваться, потому что травмы не было, и вратарь не нуждался в лечении. По мнению CTA, ВАР следовало вызвать судью для просмотра повтора, лучшим решением после которого было бы удаление игрока «Атлетико», – заявили в комитете. 

Отметим, что капитан «Атлетико», избежав удаления, смог принять участие в дерби против «Реала» (5:2). 

ТВ «Реала» заявило о предвзятости ВАР: «Коке не показали красную, когда он схватил вратаря «Райо» за шею, а Винисиуса удалили за аналогичное действие в прошлом сезоне, когда его провоцировали»

Коке – Винисиусу в дерби: «Мбаппе – лучший, он вытеснил тебя». Вингер «Реала» ответил: «Вместе мы выиграем больше. Ты постоянно рассказываешь журналистам обо всем, что я говорю»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
