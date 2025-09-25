Коке схватил за шею вратаря «Райо» Баталью во время стычки и получил желтую карточку

Между игроками «Атлетико» и «Райо» произошла потасовка во время матча Ла Лиги.

Команды встречаются на «Метрополитано» в рамках 6-го тура Ла Лиги (1:1, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 50-й минуте Маркос Льоренте упал в штрафной площиди «Райо Вальекано » после контакта с Пепом Чаваррией. Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес не зафиксировал нарушения правил.

После этого эпизода между футболистами команд произошла стычка, в ходе которой Коке схватил за шею Аугусто Баталью, и вратарь «Райо» упал на газон. За это полузащитник «Атлетико » получил желтую карточку.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»