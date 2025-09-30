Коке – Винисиусу в дерби: «Мбаппе – лучший, он вытеснил тебя». Вингер «Реала» ответил: «Вместе мы выиграем больше. Ты постоянно рассказываешь журналистам обо всем, что я говорю»

Коке пытался спровоцировать Винисиуса Жуниора во время дерби с «Реалом».

В матче 7-го тура Ла Лиги «Атлетико » одержал домашнюю победу со счетом 5:2.

В одном из эпизодов дерби Винисиус после стычки с Коке назвал его «гребаным плаксой». Позже капитан «Атлетико» указал на Килиана Мбаппе и сказал Винисиусу: «Он вытеснил тебя... Лучший». Бразилец ответил: «Конечно, но мы играем вместе и выиграем больше».

Также Винисиус указал на жалобы Коке в интервью: «Ты постоянно болтаешь с прессой. Ты рассказываешь журналистам обо всем, что я говорю тебе».

Стычки между футболистами «Реала » и «Атлетико» зафиксировали камеры Movistar.