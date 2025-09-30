«Шевалье – настоящее и будущее «ПСЖ», а Сафонов – твердо второй номер, который выручит в случае чего». Журналист L’Équipe об иерархии вратарей в клубе

Журналист L’Équipe рассказал об иерархии вратарей «ПСЖ».

Ранее Матвей Сафонов выложил фото со скамейки запасных на вопрос подписчика об ощущениях от игры за «ПСЖ ». Российский вратарь ни разу не сыграл за клуб в этом сезоне.

«Тот факт, что «ПСЖ» этим летом взял Шевалье – плохой сигнал для Матвея. Это означает, что Луис Энрике хочет видеть в команде голкипера другого профиля, с другими качествами. И сейчас мы видим, что Шевалье – его первый номер, без сомнения.

Матвей с прошлого сезона не получает никакой игровой практики, и для него это, конечно, неприятно. Сейчас Сафонов может рассчитывать только на кубковые игры или второстепенные матчи чемпионата Франции. Или же на то, что Шевалье получит травму.

А так, сейчас для всех очевидно, что Шевалье – настоящее и будущее «ПСЖ», Луис Энрике им доволен, доверяет ему и верит в него. Для футбола Энрике нужен был голкипер с другими характеристиками – они его получили.

А Матвей – твердо второй номер, который может выручить в случае чего», – сказал журналист L’Équipe Жозе Барросо.