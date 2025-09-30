«Шевалье – настоящее и будущее «ПСЖ», а Сафонов – твердо второй номер, который выручит в случае чего». Журналист L’Équipe об иерархии вратарей в клубе
Ранее Матвей Сафонов выложил фото со скамейки запасных на вопрос подписчика об ощущениях от игры за «ПСЖ». Российский вратарь ни разу не сыграл за клуб в этом сезоне.
«Тот факт, что «ПСЖ» этим летом взял Шевалье – плохой сигнал для Матвея. Это означает, что Луис Энрике хочет видеть в команде голкипера другого профиля, с другими качествами. И сейчас мы видим, что Шевалье – его первый номер, без сомнения.
Матвей с прошлого сезона не получает никакой игровой практики, и для него это, конечно, неприятно. Сейчас Сафонов может рассчитывать только на кубковые игры или второстепенные матчи чемпионата Франции. Или же на то, что Шевалье получит травму.
А так, сейчас для всех очевидно, что Шевалье – настоящее и будущее «ПСЖ», Луис Энрике им доволен, доверяет ему и верит в него. Для футбола Энрике нужен был голкипер с другими характеристиками – они его получили.
А Матвей – твердо второй номер, который может выручить в случае чего», – сказал журналист L’Équipe Жозе Барросо.