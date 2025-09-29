  • Спортс
Олусегун о «Золотом мяче»: «Отдал бы Сафонову, если бы голкиперы имели шансы на победу. В РПЛ никто бы не претендовал»

Олакунле Олусегун заявил, что отдал бы «Золотой мяч» Матвею Сафонову.

В прошлом сезоне российский голкипер выиграл с «ПСЖ» четыре турнира: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Сафонов провел 17 матчей во всех турнирах.

«В РПЛ никто не претендовал бы на победу в «Золотом мяче».

Если бы голкиперы имели шансы на победу, я бы отдал его Моте!» – сказал игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун, находящийся в аренде в «Пари НН».

Сафонов про французский: «Год назад сделал маленькое этимологическое открытие: «натюрморт» произошел от nature – «природа» и mort – «мертвый». И это дало мне мощный толчок к дальнейшему изучению»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
