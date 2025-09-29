Олакунле Олусегун заявил, что отдал бы «Золотой мяч» Матвею Сафонову.

В прошлом сезоне российский голкипер выиграл с «ПСЖ » четыре турнира: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Сафонов провел 17 матчей во всех турнирах.

«В РПЛ никто не претендовал бы на победу в «Золотом мяче».

Если бы голкиперы имели шансы на победу, я бы отдал его Моте!» – сказал игрок «Краснодара » Олакунле Олусегун , находящийся в аренде в «Пари НН».

Сафонов про французский: «Год назад сделал маленькое этимологическое открытие: «натюрморт» произошел от nature – «природа» и mort – «мертвый». И это дало мне мощный толчок к дальнейшему изучению»