Гонду забил впервые за 10 матчей – «Рубину» в Кубке. В РПЛ голов нет с апреля

Лусиано Гонду забил впервые с июля.

Нападающий «Зенита «открыл счет на 3-й минуте матча FONBET Кубка России с «Рубином», замкнув навес Арсена Адамова.

Это первый гол аргентинца с 30 июля. До сегодняшнего дня Гонду не забивал 9 матчей подряд. В чемпионате России форвард не забивал с апреля.

Статистику Лусиано можно изучить здесь .