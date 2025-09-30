Гонду забил впервые за 10 матчей – «Рубину» в Кубке. В РПЛ голов нет с апреля
Лусиано Гонду забил впервые с июля.
Нападающий «Зенита «открыл счет на 3-й минуте матча FONBET Кубка России с «Рубином», замкнув навес Арсена Адамова.
Это первый гол аргентинца с 30 июля. До сегодняшнего дня Гонду не забивал 9 матчей подряд. В чемпионате России форвард не забивал с апреля.
Статистику Лусиано можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
