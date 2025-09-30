«Зенит» без бразильцев в заявке сыграет с «Рубином» в Кубке
Ни один из бразильских футболистов «Зенита» не сыграет с «Рубином».
Матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдет в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
В заявке «Зенита» на сегодняшнюю встречу нет ни одного бразильского игрока.
На данный момент в составе клуба из Санкт-Петербурга числится 7 футболистов из Бразилии – Дуглас Сантос, Нино Мота, Жерсон, Луис Энрике, Вендел, Педро и Густаво Мантуан.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
