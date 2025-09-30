«Зенит» без бразильцев в заявке сыграет с «Рубином» в Кубке

Ни один из бразильских футболистов «Зенита» не сыграет с «Рубином».

Матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдет в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

В заявке «Зенита » на сегодняшнюю встречу нет ни одного бразильского игрока.

На данный момент в составе клуба из Санкт-Петербурга числится 7 футболистов из Бразилии – Дуглас Сантос , Нино Мота , Жерсон, Луис Энрике , Вендел , Педро и Густаво Мантуан.