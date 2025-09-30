Семак о Кубке России: «Странный турнир, регламент демотивирует некоторые команды. «Зенит» передавал пожелания, но правила остались не совсем спортивными»

Сергей Семак назвал странным действующий формат Фонбет Кубка России.

– Кубок – достаточно странный турнир, где регламент демотивирует некоторые команды, потому что даже несмотря на первое место в группе дальше идет жеребьевка, и преимущество команды, которая занимает первую позицию, нивелируется. Например, нет преимущества своего поля. Мы свои пожелания передавали, но правила остались не совсем спортивными.

– Как вы оцените возвращение Далера Кузяева в Россию?

– Прекрасно. Это хороший футболист, который много времени провел в нашей команде и принес много пользы. Он много пропустил, но думаю, что его качества и генетика позволят быстро набрать форму и показывать хороший футбол. В этом отношении огромный плюс для «Рубина» и всего нашего чемпионата, – сказал главный тренер «Зенита» перед матчем с «Рубином».