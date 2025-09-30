  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о Кубке России: «Странный турнир, регламент демотивирует некоторые команды. «Зенит» передавал пожелания, но правила остались не совсем спортивными»
9

Семак о Кубке России: «Странный турнир, регламент демотивирует некоторые команды. «Зенит» передавал пожелания, но правила остались не совсем спортивными»

Сергей Семак назвал странным действующий формат Фонбет Кубка России.

– Кубок – достаточно странный турнир, где регламент демотивирует некоторые команды, потому что даже несмотря на первое место в группе дальше идет жеребьевка, и преимущество команды, которая занимает первую позицию, нивелируется. Например, нет преимущества своего поля. Мы свои пожелания передавали, но правила остались не совсем спортивными.

– Как вы оцените возвращение Далера Кузяева в Россию?

– Прекрасно. Это хороший футболист, который много времени провел в нашей команде и принес много пользы. Он много пропустил, но думаю, что его качества и генетика позволят быстро набрать форму и показывать хороший футбол. В этом отношении огромный плюс для «Рубина» и всего нашего чемпионата, – сказал главный тренер «Зенита» перед матчем с «Рубином».

«Челси» против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Кто победит?1194 голоса
ЧелсиЧелси
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БенфикаБенфика
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoЗенит
logoFONBET Кубок России
logoДалер Кузяев
logoСергей Семак
logoРубин
календарь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Рубин» – «Зенит». 0:1 – Лусиано забил на 3-й. Онлайн-трансляция
716 минут назадLive
Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Кайрата», «Челси» примет «Бенфику» Моуринью, «Ливерпуль» сыграет с «Галатасараем», «Бавария» против «Пафоса»
6719 минут назад
Фонбет Кубок России. «Зенит» в гостях у «Рубина», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду
7924 минуты назадLive
«Черчесов – бог. Многие команды запоздали с приглашением Саламыча. Не удивлюсь, если «Краснодар» проиграет «Ахмату». Радимов о тренере
430 минут назад
«Винисиус и Мбаппе невероятны, но это не то. Я видел Роналду, Бензема, Ди Марию, Бэйла, Озила. Криштиану – величайший, выбираю его, а не Месси». Жоржинью из «Кайрата» о «Реале»
2352 минуты назад
Клопп больше не хочет работать тренером: «Не скучаю, после ухода наслаждался жизнью. Побывал во многих странах по работе, но ничего не видел. Был на двух свадьбах за 25 лет, одна из них – моя»
16сегодня, 14:22
Педри о поражении от «ПСЖ» в 1/4 финала ЛЧ в 2024-м: «Барса» хочет отомстить. Нам удобнее играть с командами, которые прессингуют, а не с теми, кто отсиживается в низком блоке»
10сегодня, 13:55
Холанд об отношениях: «Если постоянно ищешь девушку, никогда ее не найдешь. Находишь ее тогда, когда меньше всего ждешь. Выходите из дома и общайтесь»
48сегодня, 13:50
Буффон? Златан? Аршавин? Кого эксперты назвали самым крутым футболистом, не бравшим ЛЧ?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Мостовой об Абаскале: «Ребята, забудьте про него. Такие за счет нас, футбольных людей, устраивают жизнь. Люди, которые не знают, как остановить мяч, рассказывают про футбол»
28сегодня, 13:29
Ко всем новостям
Последние новости
Гонду забил впервые за 10 матчей – «Рубину» в Кубке. В РПЛ голов нет с апреля
19 минут назад
Павел Яковлев: «В «Спартаке» тяжело развиваться молодому, всегда нужен результат. Надеюсь, наступит время, когда клуб захочет хотя бы два сезона поиграть воспитанниками»
114 минут назад
Титов о Заболотном в «Спартаке»: «Положительных впечатлений немного. Угальде более разносторонний, Ливай умеет самостоятельно создать момент, а Антона надо обслуживать»
18 минут назад
«Зенит» без бразильцев в заявке сыграет с «Рубином» в Кубке
525 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай Порт» сыграл вничью с «Санфречче Хиросима», «Аль-Иттихад» Бензема встретится с «Шабаб Аль-Ахли», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду
428 минут назад
Артета о том, что он хочет применить опыт пилотов в «Арсенале»: «Вы опоздали, это было два года назад. Самолет улетел»
441 минуту назад
Мостовой о «Спартаке»: «Если сейчас обыграют ЦСКА, что тогда будут про Станковича говорить? Псевдоэксперты иногда такой бред несут. Всегда слушайте Мостового!»
1144 минуты назад
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Чикаго»
8сегодня, 07:22
Защитник «Локо» Ненахов о том, что женился в 18 лет: «Недолго думали – нашли друг друга, и это на всю жизнь. Время показало, что это самое верное решение»
7сегодня, 14:24
Карлос Алос: «Астана» напоминает «Реал», а «Кайрат» – «Барселону», они развивают местных игроков. «Мадрид» и «Барса» в Казахстане популярнее любой команды АПЛ»
сегодня, 14:07