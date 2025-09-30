Маласиа восстановлен в основном составе «МЮ». Защитник тренировался отдельно, его не смогли продать

Тирелл Маласиа вернулся в основной состав «Манчестер Юнайтед».

Защитник снова начнет тренироваться с основной командой манкунианцев, сообщает The Athletic.

Клуб пытался продать 26-летнего защитника в летнее трансферное окно, но не смог. С июля Маласиа тренировался отдельно от команды и мог приезжать на базу «МЮ » только в пять вечера.

Маласия не играл с мая после выступления за ПСВ на правах аренды.