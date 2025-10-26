Ковач об 1:0: «Кельн» был опасен в контратаках. «Боруссия» оборонялась высоко и в итоге сковала соперника»
Нико Ковач оценил победу над «Кельном» (1:0) в Бундеслиге.
«Боруссия» Дортмунд забила гол на 96-й минуте.
«То, что произошло сегодня на стадионе как в целом, так и с голом, было потрясающим. «Кельн» играл очень хорошо и был крайне опасен в контратаках.
Мы оборонялись высоко и в конечном итоге сковали соперника. Именно этого я и добивался», – сказал тренер «Боруссии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
