Рэшфорд, Санчо, Гарначо, Антони и Маласиа могут приезжать на базу «МЮ» только в пять вечера. Игроки должны тренироваться отдельно
Отстраненные от «МЮ» футболисты могут приезжать на базу клуба только вечером.
Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо, Антони и Тирелл Маласиа должны тренироваться отдельно от команды и могут приезжать на базу клуба в Каррингтон только в 17:00 после того, как разъедутся футболисты основного состава.
Как пишет The Athletic, таким образом клуб хочет дать понять футболистам, что не рассчитывает на них.
Вторую часть прошлого сезона Рэшфорд провел в аренде в «Астон Вилле», Санчо – в «Челси», Антони – в «Бетисе», Маласиа – в ПСВ.
Алексей Батраков
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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