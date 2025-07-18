Рэшфорд, Санчо, Гарначо, Антони и Маласиа могут приезжать на базу «МЮ» только в пять вечера. Игроки должны тренироваться отдельно

Отстраненные от «МЮ» футболисты могут приезжать на базу клуба только вечером.

Маркус Рэшфорд , Джейдон Санчо , Алехандро Гарначо , Антони и Тирелл Маласиа должны тренироваться отдельно от команды и могут приезжать на базу клуба в Каррингтон только в 17:00 после того, как разъедутся футболисты основного состава.

Как пишет The Athletic, таким образом клуб хочет дать понять футболистам, что не рассчитывает на них.

Вторую часть прошлого сезона Рэшфорд провел в аренде в «Астон Вилле», Санчо – в «Челси», Антони – в «Бетисе», Маласиа – в ПСВ.