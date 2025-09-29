Руни не верит, что Аморим исправит ситуацию: «Не вижу борьбы от футболистов, характера, желания победить. То, что происходит, – это не «МЮ»

Уэйн Руни поделился мнением о ситуации в «Манчестер Юнайтед».

На данный момент команда тренера Рубена Аморима набрала 7 очков в 6 матчах сезона и занимает 14-е место в таблице АПЛ .

«Я не понимаю, что происходит. Я сам пробовал быть тренером, и понимаю, что получилось не очень. Рубен Аморим – мой ровесник. Он еще молодой тренер, и я уверен, что у него большое будущее.

Но то, что происходит в «Манчестер Юнайтед», – это не «Манчестер Юнайтед». Искренне надеюсь, что он сможет переломить ситуацию. Но если спросить меня: «Вы верите, что он сможет?», то после всего, что я увидел, честно говоря, я в это не верю.

Я не узнаю клуб. Я не вижу борьбы от футболистов, характера, желания победить», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » Уэйн Руни в подкасте The Wayne Rooney Show.