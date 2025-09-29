  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Руни не верит, что Аморим исправит ситуацию: «Не вижу борьбы от футболистов, характера, желания победить. То, что происходит, – это не «МЮ»
7

Руни не верит, что Аморим исправит ситуацию: «Не вижу борьбы от футболистов, характера, желания победить. То, что происходит, – это не «МЮ»

Уэйн Руни поделился мнением о ситуации в «Манчестер Юнайтед».

На данный момент команда тренера Рубена Аморима набрала 7 очков в 6 матчах сезона и занимает 14-е место в таблице АПЛ.

«Я не понимаю, что происходит. Я сам пробовал быть тренером, и понимаю, что получилось не очень. Рубен Аморим – мой ровесник. Он еще молодой тренер, и я уверен, что у него большое будущее.

Но то, что происходит в «Манчестер Юнайтед», – это не «Манчестер Юнайтед». Искренне надеюсь, что он сможет переломить ситуацию. Но если спросить меня: «Вы верите, что он сможет?», то после всего, что я увидел, честно говоря, я в это не верю.

Я не узнаю клуб. Я не вижу борьбы от футболистов, характера, желания победить», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в подкасте The Wayne Rooney Show.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
logoМанчестер Юнайтед
logoУэйн Руни
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Уэйн Руни: «Мы все ждем, когда «МЮ» развалится – у клуба исчезла культура. Владельцы должны дать сообщение, куда движется команда. Не вижу ничего, что вселило бы уверенность»
55сегодня, 09:10
Главные новости
Моуринью об эмоциях перед играми: «Фергюсон 10 лет назад сказал мне, что напряжение и адреналин остаются до конца. Мои чувства не изменились, это стало бы знаком «стоп»
110 минут назад
Румменигге о 85 млн евро за Вольтемаде: «Могу поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел «идиота», заплатившего столько денег. «Бавария» бы так не поступила»
1317 минут назад
Орлов про Карпина: «Мостовой был мастеровитее, Валерий – чернорабочий, трудяга, заводной. Как у тренера у него статусов нет, зачем его «Динамо» пригласило? Нужны те, кто знают вкус побед»
3128 минут назадВидео
Генич об игре «Спартака»: «Рандом. Станкович опирается на качество игроков, не на тактику. Он может выиграть матч лишь благодаря футболистам, которые сделают разницу»
1742 минуты назад
Матч «Барсы» с «ПСЖ» в ЛЧ будет судить Оливер. На «Кайрат» – «Реал» назначен Гуида
852 минуты назад
Алонсо перед «Кайратом»: «Реал» находится на этапе строительства. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать два назад»
1358 минут назад
Орлов про «Спартак» и «Зенит»: «Две самые известные команды. Кто популярнее? А это не надо обсуждать»
23сегодня, 12:44Видео
Мостовой об увольнении Шалимова: «Обескуражен, странное решение. В командах работают люди, которые в футбол не играли, а учат, куда бежать и отдавать, книжек начитались»
55сегодня, 12:22
Моуринью о предстоящем матче «Бенфики» в ЛЧ: «Челси» – часть моей истории, я – часть истории «Челси». Но я способен забыть обо всем и просто бороться»
8сегодня, 12:21
Мареска о «Челси»: «Нет причин для негатива. Мы проиграли 5 матчей за последние 6 месяцев, и в четырех из них нашего игрока удаляли. Это неплохо»
10сегодня, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
Россия и Венгрия могут провести товарищеский матч в Москве или Будапеште в 2026 году (Sport24)
2 минуты назад
У Томори растяжение приводящей мышцы бедра. Состояние защитника «Милана» повторно оценят через несколько дней
239 минут назад
«Локомотив» встретится с ЦСКА. Железнодорожники, поддержите команду в кубковом московском дерби!
57 минут назадРеклама
Вальверде о встрече «Реала» в Казахстане: «Источник гордости, это нужно ценить, такие вещи оставляют футбол позади. Мы стремимся к победе ради этих болельщиков»
11сегодня, 12:47
«Енисей» может уволить Тихонова в случае неудачных результатов в ближайших матчах. Команда идет 14-й в Первой лиге (Legalbet)
12сегодня, 12:36
«Барса» продлила контракт с Берналем до 2029 года
9сегодня, 12:35Фото
Гонсалес про Альвареса после 5:2 с «Реалом»: «Этот сукин сын кажется спокойным, но преображается на поле. Он сумасшедший, ненормальный – это невероятно»
8сегодня, 11:44
«Крылья Советов» принимают «Сочи». Ждем всех на домашнем кубковом матче самарцев!
сегодня, 11:00Реклама
Шаронов о современных защитниках: «Иногда не можешь понять, почему игрок так действует, ощущение, что он просто не обучен. Тренер в академии должен учить, но все сваливается в борьбу»
1сегодня, 10:58Видео
Невилл про «МЮ»: «Некоторые футболисты сомневаются в системе. Иногда трудно смотреть на Маунта на профильной позиции, но ставить его левым защитником – нелепо»
5сегодня, 10:50