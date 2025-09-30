Джейми Каррагер: «Компетентный тренер мог бы вывести «МЮ» в еврокубки. Они могут играть в 4 защитника: Бруну – десятка, Мбемо – справа, Кунья – слева, Шешко – в атаке»

Джейми Каррагер высказался о работе Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

На данный момент команда набрала 7 очков в 6 матчах сезона и занимает 14-е место в таблице АПЛ.

«Единственный плюс для «Манчестер Юнайтед» заключается в том, что они не стали полностью полагаться на систему главного тренера. Они пошли на все, дав ему деньги, но не стали покупать много центральных и крайних защитников.

С их подписанными футболистами можно легко играть в четыре защитника с Бруну Фернандешем как десяткой, Бриан Мбемо займет место справа, Матеус Кунья – слева, Беньямин Шешко – в атаке.

Думаю, что компетентный тренер мог бы вывести эту команду в еврокубки или бороться за них.

Я сочувствую Амориму – хуже и сложиться не могло. Он молодой тренер, у него был отличный старт карьеры. Он проделал особенную работу в «Спортинге».

Не хочется, чтобы кто-то потерял работу, но я думаю, что всем будет лучше, если они пожмут друг другу руки и пойдут дальше», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.