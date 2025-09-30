Григорян о ЦСКА: «Уважаю Мусаева, но нужен более мастеровитый форвард, чтобы рассчитывать на долгосрочное лидерство»

Александр Григорян считает, что ЦСКА необходимо усилить атаку.

После 10 туров армейцы лидируют в таблице Мир РПЛ, набрав 21 очко.

«ЦСКА – лидер по игре. По тому удовольствию, которое получают не только болельщики ЦСКА, но и болельщики других команд. Надолго ли – трудно предположить.

Я очень уважаю Тамерлана Мусаева , парень феноменальными волевыми усилиями полностью подчиняет себя игре, но, чтобы рассчитывать на долгосрочное лидерство, ЦСКА необходим более мастеровитый нападающий», – сказал бывший тренер клубов РПЛ .