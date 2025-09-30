  • Спортс
  • Дивеев о словах Талалаева про удаления и пенальти в матчах ЦСКА: «Не согласен с ним. Везде было за что удалять. «Балтике» мы могли забить три-четыре мяча»
29

Дивеев о словах Талалаева про удаления и пенальти в матчах ЦСКА: «Не согласен с ним. Везде было за что удалять. «Балтике» мы могли забить три-четыре мяча»

Игорь Дивеев ответил на критику ЦСКА со стороны Андрея Талалаева.

После поражения от ЦСКА (0:1) главный тренер «Балтики» заявил: «Поздравляю соперника, они в чемпионской гонке. Но чего‑то запредельного по качеству я не увидел – из 7 игр без удаления и пенальти они не выиграли ни одну».

– Что чувствуют футболисты ЦСКА, когда видят слова тренера соперника: «Болельщикам ЦСКА стоит задуматься – в последних играх ни одной победы без удаления и пенальти. Ничего запредельного я не увидел».

– Я из принципа посмотрел, какие матчи мы играли. С «Сочи», да, окей, были пенальти. Удаление Андраде – зачем ты держишь Алеррандро, когда там, может быть, даже офсайд был? Удаления [соперников], которые были, – все есть за что. Понятно, что пенальти, которые ставят в нашу или не в нашу пользу, надо смотреть, это судейские трактовки. Я не согласен с его мнением.

Окей, первые 18 минут игра была то туда, то сюда, на переходных фазах. Но потом, после 20-й минуты, у «Балтики» ни одного момента не было. Только один момент я вспомню, когда Жоао Виктор во втором тайме мог в свои ворота срезать, когда Акинфеев поймал мяч. Все. По игре, если посмотреть, думаю, мы могли забить три-четыре мяча точно. Особенно в первом тайме, два момента было, – сказал защитник ЦСКА в эфире «Коммент.Шоу».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
