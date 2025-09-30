  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ЦСКА для борьбы за чемпионство нужно усиление атаки. Мусаев тяжело выглядит, Алеррандро – ленивый, Круговой сдал без Глебова». Назаренко об армейцах
8

«ЦСКА для борьбы за чемпионство нужно усиление атаки. Мусаев тяжело выглядит, Алеррандро – ленивый, Круговой сдал без Глебова». Назаренко об армейцах

Леонид Назаренко считает, что ЦСКА для борьбы за чемпионство нужно усиление атаки.

Армейцы лидируют в РПЛ после 10 туров, опережая «Краснодар» и «Локомотив» на одно очко.

«У ЦСКА проблемная глубина состава. После сентябрьской паузы на сборные игроки вернулись в команду кто разобранный, кто травмированный. Армейцы не продемонстрировали против «Ростова» (0:1) компактной игры на максимальных скоростях, которую показывали раньше, и проиграли.

У ЦСКА еще большая проблема с нападающими. Там нет такого форварда, кто мог бы вровень встать со средней линией или даже с защитниками. Мусаев тяжело выглядит. Я удивляюсь, как его еще в сборную берут. Наверное, потому что на безрыбье и рак рыба. Алеррандро – хороший, но ленивый же, а ленивого не загоняешь. 

Из бразильской молодежи кто-то хорошо вписался, кому-то нужно еще время. Кармо достаточно хорошо играл против «Балтики» (1:0), но взаимопонимания с партнерами ему пока не хватает.

Восстановился Глебов. Странно, что он, молодой парень, до травмы определял игру команды. Вместе с Круговым они после стандартов у ворот ЦСКА здорово на скоростях выходили в атаку, переводами обслуживали друг друга, создавали моменты, забивали. Когда Глебов травмировался, Круговой прилично сдал, перестал бежать, и результативность команды упала.

Сильная сторона Кисляка – мышление, но скоростью такой он не обладает. Он может пасом доставить мяч тому же Глебову и Круговому. Сам Кисляк, если побежит, то не так быстро, чтобы выигрывать пространство. 

Набор футболистов у ЦСКА не самый роскошный. Не те, наверное, возможности, в отличие от «Зенита», «Спартака». Ближайшие два тура, где ЦСКА сыграет со «Спартаком» и «Локомотивом», прояснят картину во многом. Считаю, для борьбы за чемпионство армейцам нужно все-таки усиление атаки», – сказал бывший нападающий ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
logoЦСКА
logoЛеонид Назаренко
logoМатвей Кисляк
logoпремьер-лига Россия
logoЭнрике Кармо
logoТамерлан Мусаев
logoКирилл Глебов
logoАлеррандро
logoДанил Круговой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев о ЦСКА: «Для чемпионства не хватает стабильности, матч со «Спартаком» будет показательным. «Краснодар» и «Зенит» поинтереснее выглядят, собенно в атаке»
16вчера, 21:58
Талалаев об удалении Андраде: «Акинфеев бьет в лицо – или пропускаешь момент, или за что желтая? С такой трактовкой мы будем вынуждены делать, как футболист «Ахмата» – еле цепляют, а он падает»
86вчера, 21:14
Талалаев о голе ЦСКА: «Был наступ в штрафной «Балтики» на Саусе, который должен был переключиться на Дивеева после блока. Это все видят, но молчат»
104вчера, 20:23
Главные новости
Шалимов уволен из «Факела», Медведев в полуфинале турнира в Пекине, СКА проиграл «Торпедо», ФИФА хочет запретить добивания пенальти, у Хэмилтона умер пес и другие новости
1356 минут назад
Пора собрать команду на новый игровой день в Основе ЛЧ! Кого возьмете в пятерку?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Кайрата», «Челси» примет «Бенфику» Моуринью, «Ливерпуль» сыграет с «Галатасараем», «Бавария» против «Пафоса»
12сегодня, 05:28
Деку подтвердил, что «Барса» пыталась подписать Диаса: «Всегда ищешь оптимальное решение, но иногда не получается заключить сделку»
17сегодня, 04:39
Фонбет Кубок России. «Зенит» в гостях у «Рубина», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду
16сегодня, 04:08
Роналдиньо, Зидан и еще 28 легенд – угадаете всех только по размытому фото?
сегодня, 03:50Телеграм
Экитике о 5 голах в 8 играх за «Ливерпуль»: «Я ждал этого. Хочу продолжать в том же духе и быть еще более полезным для команды»
7сегодня, 03:00
Деку: «Барса» никогда не пыталась приобрести Нико. Это его агент неоднократно обращался к нам. Игрока амплуа Уильямса мы даже не искали»
34сегодня, 02:18
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
вчера, 22:00Тесты и игры
Коке – Винисиусу в дерби: «Мбаппе – лучший, он вытеснил тебя». Вингер «Реала» ответил: «Вместе мы выиграем больше. Ты постоянно рассказываешь журналистам обо всем, что я говорю»
76вчера, 21:53
Ко всем новостям
Последние новости
Оздоев за ужесточение лимита: «Когда нет еврокубков, нужно давать больше шансов местным парням»
10 минут назад
«Пафос» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
26 минут назад
Мареска перед «Бенфикой» Моуринью: «Противостоять Жозе – это привилегия. Он легенда «Челси». Надеюсь, однажды удастся насладиться такими же успехами»
136 минут назад
«Краснодар» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
53 минуты назад
«Кайрат» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
6сегодня, 05:40
«В отсутствие Станковича «Спартак» будет играть лучше. Его давно надо выгонять». Губерниев о 2 победах красно-белых без тренера
27сегодня, 05:09
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1сегодня, 04:54
«Рубин» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
сегодня, 04:19
Соланке прооперировали голеностоп. Форвард «Тоттенхэма» получил травму еще на предсезонке
2сегодня, 03:51
Коледин о переходе в «Пари НН»: «Они были заинтересованы во мне. Был готов пойти в ЦСКА, в «Спартаке» в меня не поверили. А больше в меня вложили в «Зените»
11сегодня, 03:29