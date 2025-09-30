Защитник «Кайрата» Мата о матче с «Реалом»: «Мы хотим совершить что-то историческое, болельщики постараются нам помочь. Нам комфортно дома, из-за гор здесь не такой воздух, как в Мадриде»
Команды сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник. Встреча пройдет в 19:45 по московскому времени.
«Мы очень рады играть против «Реала». Каждый матч «Кайрата» в этом розыгрыше Лиги чемпионов будет особенным. В случае с «Реалом», нам предстоит встретиться с клубом с наибольшим числом побед в Лиге чемпионов. Это нечто историческое.
Этот матч «Кайрата» запомнится надолго. Я буду вспоминать игру против «Реала» вместе со своими детьми через десять-пятнадцать лет. Мы хотим совершить что-то историческое.
Люди здесь любят футбол, и матч против «Реала» станет настоящим праздником. Они будут очень воодушевлены и постараются помочь «Кайрату».
Здесь все по-другому из-за гор, да и воздух не такой, как в Мадриде. Нам очень комфортно играть дома», – заявил защитник «Кайрата».