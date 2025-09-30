  • Спортс
Сатпаев верит в победу «Кайрата» над «Реалом»: «Надо играть в атакующий футбол, они удивятся. За счет желания выиграть все возможно»

Дастан Сатпаев верит, что «Кайрат» способен обыграть «Реал».

30 сентября команды сыграют в Алматы в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

«Все возможно, главное верить. За счет желания выиграть этот матч. Все-таки мы все люди. Да, класс у них повыше уровнем, но все же, я думаю, играть можно. Будет очень сложно, но нам главное отстоять и за счет желания выиграть этот матч. 

‎Надо играть в атакующий футбол, они удивятся. Они будут думать, что мы уйдем в оборону, а если мы будем атаковать, тогда все получится», – сказал в интервью Qsport 17-летний форвард «Кайрата», подписавший контракт с «Челси».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Ulys Media
