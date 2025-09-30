«Кайрат» организовал встречу 11-летнего мальчика с ДЦП с Мбаппе на тренировке «Реала». Санджар получил автографы Килиана, Винисиуса и других игроков

11-летний мальчик с ДЦП из Казахстана посетил тренировку «Реала».

Во вторник мадридский клуб сыграет с «Кайратом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Алматы в 19:45 по московскому времени.

Казахстанский бизнесмен и председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал, что пригласил Санжара на тренировку мадридцев.

Мальчик давно мечтал увидеть любимую команду и особенно Килиана Мбаппе , с которым ему удалось сфотографироваться. Француз, а также Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и другие игроки оставили ему свои автографы.

«Мы в «Кайрате» системно работаем над тем, чтобы спорт был доступен для всех.

Благодаря сотрудничеству с партнерами на предстоящем матче вместе с болельщиками на трибунах будут параспортсмены и представители сообществ для людей с особыми потребностями.

Футбол и большие события должны быть открытыми для каждого. Это часть нашей миссии, и мы рады, что через спорт можем создавать пространство, где никто не чувствует себя в стороне», – сказал Боранбаев.