  • FIFPro указала на Ямаля, сыгравшего 8158 минут до 18-летия, в докладе о чрезмерной нагрузке на игроков: «Это повышает риск травм – в итоге они ломаются. До 24-25 лет они все еще растут»
10

FIFPro обозначила проблему нагрузки на молодых игроков на примере Ламина Ямаля.

Напомним, в сентябре вингер «Барселоны» пропустил несколько матчей из-за дискомфорта в области паха. 

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов отметила в своем докладе, что Ямаль сыграл 130 матчей за клуб и сборную Испании, прежде чем ему исполнилось 18 лет в июле.

FIFPro отмечает, что другие игроки, выступавшие за обе команды, провели на поле гораздо меньше матчей в этом возрасте, включая Андреса Иньесту (40), Ансу Фати (45), Педри (49) и Гави (60).

Ни один из семи обладателей «Трофея Копа» (награды лучшему игроку до 21 года) с 2010 по 2016 год не сыграли 2000 минут до своего 18-летия. Однако семь из следующих восьми сыграли. А последние четыре игрока достигли самых высоких показателей, во главе с Ямалем, сыгравшим 8158 минут.

«Игроки до 24-25 лет все еще растут и взрослеют. Подвергать их чрезмерным нагрузкам – значит повышать риск травм.

Мы видим, что в конечном итоге они ломаются. Это неизведанная территория», – заявил консультант FIFPro Даррен Берджесс.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
