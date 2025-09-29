Талалаев о голе ЦСКА: «Был наступ в штрафной «Балтики» на Саусе, который должен был переключиться на Дивеева после блока. Это все видят, но молчат»

Андрей Талалаев считает, что ЦСКА забил гол «Балтике» с нарушением правил.

Матч 10‑го тура Мир РПЛ в Москве завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 95‑й минуте забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым .

«Если мы сейчас обсуждаем игру – я согласен, что ЦСКА играл лучше нас. Мы делали максимум того, что мы можем на сегодняшний день. Да, у нас совсем не получалась игра в быстрой ответной атаке, они не доходили до ударов.

Но если мы будем обсуждать конкретно пропущенный гол на последней минуте, то там был наступ в нашей штрафной на Саусе , который после блока должен был переключиться на Дивеева , который забивал гол. Это все видят, но все об этом молчат.

Моя основная претензия – чтобы трактовка правил была обоюдной для всех. То, что мы совершаем тактические фолы чаще других, – я с этим согласен. Мои пацаны что могут, то и делают на поле, особенно с такой играющей командой», – сказал главный тренер «Балтики».