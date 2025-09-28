Защитник «Балтики» Андраде об удалении в матче с ЦСКА: «В ситуации с Акинфеевым ничего не было. Фол перед второй желтой – мой первый за 80 минут!»
Защитник «Балтики» получил вторую желтую карточку на 83‑й минуте игры 10-го тура Мир РПЛ (0:1), схватив за шиворот Алеррандро. Первую желтую игрок получил от судьи Сергея Иванова на 43-й минуте – за стычку с Игорем Акинфеевым.
В меньшинстве «Балтика» пропустила на 95-й минуте и потерпела поражение.
«С моей стороны в ситуации с Акинфеевым не было ничего, и, думаю, все это видели по ТВ. Но в таких матчах, в ситуациях с такими игроками многие арбитры предпочитают дать две желтые, чтобы не предупреждать кого-то одного. Эта карточка повлияла на всю мою дальнейшую игру.
Мы знали, что игра будет сложной и будет много борьбы. В таких матчах нужно быть особенно сконцентрированными. К сожалению, я оставил команду в меньшинстве.
ЦСКА – сильная команда. Они хорошо атаковали, и их было сложно сдержать. Перед второй желтой я действительно нарушил правила. Но это был мой первый фол за 80 минут!» – сказал Андраде.