Гендиректор «Балтики» про 0:1 с ЦСКА: «Судейство и удаление Андраде не комментирую. Будем обсуждать обращение в ЭСК»
«Балтика» может обратиться в ЭСК по итогам матча против ЦСКА.
Калининградцы на выезде уступили армейцам (0:1), пропустив гол на 95-й минуте в матче 10-го тура Мир РПЛ.
На 83-й защитник гостей Кевин Андраде был удален за вторую желтую карточку. Бригадой арбитров руководил Сергей Иванов.
«Не сложилась игра, у ЦСКА было больше моментов.
Удаление Андраде и судейство не комментирую. Что касается обращения в ЭСК, будем обсуждать и примем решение», – сказал генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
