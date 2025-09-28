Гендиректор «Балтики» про 0:1 с ЦСКА: «Судейство и удаление Андраде не комментирую. Будем обсуждать обращение в ЭСК»

«Балтика» может обратиться в ЭСК по итогам матча против ЦСКА.

Калининградцы на выезде уступили армейцам (0:1), пропустив гол на 95-й минуте в матче 10-го тура Мир РПЛ .

На 83-й защитник гостей Кевин Андраде был удален за вторую желтую карточку. Бригадой арбитров руководил Сергей Иванов .

«Не сложилась игра, у ЦСКА было больше моментов.

Удаление Андраде и судейство не комментирую. Что касается обращения в ЭСК, будем обсуждать и примем решение», – сказал генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.