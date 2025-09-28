Хавбек «Балтики» Петров о 0:1: «Судья подравнивал игру под ЦСКА. Свистки были только в нашу сторону»
Максим Петров из «Балтики» недоволен судейством в матче с ЦСКА.
Встреча 10-го тура Мир РПЛ завершилась победой армейцев (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
«Мы все расстроены после поражения. Очень обидно пропускать на последней минуте. ЦСКА – хороший соперник. Но сегодня судья подравнивал игру под ЦСКА.
Свистки были только в нашу сторону», – сказал полузащитник «Балтики» Петров.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
