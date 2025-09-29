Нету о Моуринью: «Одно из самых громких имен в Португалии наряду с Роналду и Фигу. Там его очень уважают, поэтому «Бенфика» наняла его. Кто бы не хотел работать под его руководством?»

Педру Нету высоко оценил футбольные заслуги Жозе Моуринью.

Завтра «Челси» примет «Бенфику», возглавляемую португальцем, во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Для меня, как для португальского [игрока], будет большой гордостью играть против Моуринью.

Он многое значит для клуба и португальцев, он дал нам возможность путешествовать по миру, играть в лучших командах и тренировать лучшие клубы. Мы с нетерпением ждем встречи с ними, и это также отличная возможность реабилитироваться.

О нем не может быть разных мнений, учитывая, что он сделал для Португалии, для португальского народа, чего он добился. В Португалии его очень уважают и понимают его ценность. Именно поэтому «Бенфика » наняла его.

Это одно из самых громких имен в Португалии наряду с [Криштиану ] Роналду и [Луишем ] Фигу. Для меня было бы честью работать под руководством Жозе Моуринью , кто бы этого не хотел?» – заявил полузащитник «Челси».

Напомним, Моуринью работал в лондонском клубе с 2004 по 2007 год, а также с 2013-го по 2015-й.

