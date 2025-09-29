Нету о Моуринью: «Одно из самых громких имен в Португалии наряду с Роналду и Фигу. Там его очень уважают, поэтому «Бенфика» наняла его. Кто бы не хотел работать под его руководством?»
Завтра «Челси» примет «Бенфику», возглавляемую португальцем, во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Для меня, как для португальского [игрока], будет большой гордостью играть против Моуринью.
Он многое значит для клуба и португальцев, он дал нам возможность путешествовать по миру, играть в лучших командах и тренировать лучшие клубы. Мы с нетерпением ждем встречи с ними, и это также отличная возможность реабилитироваться.
О нем не может быть разных мнений, учитывая, что он сделал для Португалии, для португальского народа, чего он добился. В Португалии его очень уважают и понимают его ценность. Именно поэтому «Бенфика» наняла его.
Это одно из самых громких имен в Португалии наряду с [Криштиану] Роналду и [Луишем] Фигу. Для меня было бы честью работать под руководством Жозе Моуринью, кто бы этого не хотел?» – заявил полузащитник «Челси».
Напомним, Моуринью работал в лондонском клубе с 2004 по 2007 год, а также с 2013-го по 2015-й.
