Жозе Моуринью: «Челси» Абрамовича был машиной для побед, выигрывал со мной, Анчелотти, Конте, Тухелем. Затем – большие перемены, безумные траты. С приходом Марески пазл сложился»

Жозе Моуринью похвалил работу Энцо Марески в «Челси».

Во вторник «Бенфика » сыграет с «Челси» в общем этапе Лиги чемпионов. Моуринью возглавлял «Челси» с 2004 по 2007-й и с 2013 по 2015 год.

«Челси» Абрамовича , мой «Челси», который мы построили, долгие годы был клубом-победителем. Он выигрывал все сначала со мной, а затем при Анчелотти, Конте и Тухеле . «Челси» был машиной для побед. «Челси» побеждал каждый сезон.

Затем произошли большие перемены, сопровождавшиеся безумными тратами, и в течение нескольких лет казалось, что они потеряли направление – слишком много игроков, слишком много [потраченных] миллионов, команда без четкой философии. Пару лет было тяжело. Тем, кто любит клуб, было непросто.

Когда пришел Мареска, шаг за шагом пазл сложился. Даже трофей Лиги конференций – фантастическая победа для этой команды. Это дает первый трофей, а также философию и культуру клуба, необходимые для победы. Если вы не можете выиграть АПЛ, вы побеждаете где-то еще, и они выиграли Лигу конференций. Потом они отправились в США и вернулись с большой нашивкой [победителей клубного чемпионата мира] на груди, так что теперь у них отличная команда», – сказал главный тренер «Бенфики».