  • Жозе Моуринью: «Челси» Абрамовича был машиной для побед, выигрывал со мной, Анчелотти, Конте, Тухелем. Затем – большие перемены, безумные траты. С приходом Марески пазл сложился»
Жозе Моуринью: «Челси» Абрамовича был машиной для побед, выигрывал со мной, Анчелотти, Конте, Тухелем. Затем – большие перемены, безумные траты. С приходом Марески пазл сложился»

Жозе Моуринью похвалил работу Энцо Марески в «Челси».

Во вторник «Бенфика» сыграет с «Челси» в общем этапе Лиги чемпионов. Моуринью возглавлял «Челси» с 2004 по 2007-й и с 2013 по 2015 год.

«Челси» Абрамовича, мой «Челси», который мы построили, долгие годы был клубом-победителем. Он выигрывал все сначала со мной, а затем при Анчелотти, Конте и Тухеле. «Челси» был машиной для побед. «Челси» побеждал каждый сезон.

Затем произошли большие перемены, сопровождавшиеся безумными тратами, и в течение нескольких лет казалось, что они потеряли направление – слишком много игроков, слишком много [потраченных] миллионов, команда без четкой философии. Пару лет было тяжело. Тем, кто любит клуб, было непросто.

Когда пришел Мареска, шаг за шагом пазл сложился. Даже трофей Лиги конференций – фантастическая победа для этой команды. Это дает первый трофей, а также философию и культуру клуба, необходимые для победы. Если вы не можете выиграть АПЛ, вы побеждаете где-то еще, и они выиграли Лигу конференций. Потом они отправились в США и вернулись с большой нашивкой [победителей клубного чемпионата мира] на груди, так что теперь у них отличная команда», – сказал главный тренер «Бенфики».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80418 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
