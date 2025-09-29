  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью об эмоциях перед играми: «Фергюсон 10 лет назад сказал мне, что напряжение и адреналин остаются до конца. Мои чувства не изменились, это стало бы знаком «стоп»
1

Моуринью об эмоциях перед играми: «Фергюсон 10 лет назад сказал мне, что напряжение и адреналин остаются до конца. Мои чувства не изменились, это стало бы знаком «стоп»

Жозе Моуринью заявил, что его эмоции перед играми не изменились за 10 лет.

30 сентября «Бенфика» под руководством Моуринью сыграет с «Челси» во втором туре Лиги чемпионов.

«Если однажды я почувствую меньше радости от предстоящей работы, просыпаясь рано утром; если начну слабее ощущать удовольствие от победы или горечь поражения – это будет знаком «стоп» для меня.

Я вспоминаю матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» против «Реала», когда я тренировал мадридцев, а сэр Алекс Фергюсон – «Манчестер Юнайтед».

Я был у него в кабинете перед игрой и спросил: «Сэр Алекс, изменится ли когда-нибудь то напряжение и адреналин, которые мы чувствуем перед важной игрой?» Он ответил: «Нет, никогда. Это остается неизменным до самого конца».

С тех пор прошло больше десяти лет, а мои чувства так и не изменились», – сказал главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью.

Моуринью о предстоящем матче «Бенфики» в ЛЧ: «Челси» – часть моей истории, я – часть истории «Челси». Но я способен забыть обо всем и просто бороться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoБенфика
logoАлекс Фергюсон
logoСборная Португалии по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЖозе Моуринью
logoЧелси
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Моуринью о предстоящем матче «Бенфики» в ЛЧ: «Челси» – часть моей истории, я – часть истории «Челси». Но я способен забыть обо всем и просто бороться»
8сегодня, 12:21
Жозе Моуринью: «Челси» Абрамовича был машиной для побед, выигрывал со мной, Анчелотти, Конте, Тухелем. Затем – большие перемены, безумные траты. С приходом Марески пазл сложился»
20вчера, 18:18
Жозе Моуринью: «Ни один из гигантских клубов, что я тренировал, не вызывал у меня такого ощущения чести, ответственности и мотивации, как «Бенфика». Я буду жить ей»
6918 сентября, 14:53
Главные новости
Румменигге о 85 млн евро за Вольтемаде: «Могу поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел «идиота», заплатившего столько денег. «Бавария» бы так не поступила»
1317 минут назад
Орлов про Карпина: «Мостовой был мастеровитее, Валерий – чернорабочий, трудяга, заводной. Как у тренера у него статусов нет, зачем его «Динамо» пригласило? Нужны те, кто знают вкус побед»
3128 минут назадВидео
Руни не верит, что Аморим исправит ситуацию: «Не вижу борьбы от футболистов, характера, желания победить. То, что происходит, – это не «МЮ»
730 минут назад
Генич об игре «Спартака»: «Рандом. Станкович опирается на качество игроков, не на тактику. Он может выиграть матч лишь благодаря футболистам, которые сделают разницу»
1742 минуты назад
Матч «Барсы» с «ПСЖ» в ЛЧ будет судить Оливер. На «Кайрат» – «Реал» назначен Гуида
852 минуты назад
Алонсо перед «Кайратом»: «Реал» находится на этапе строительства. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать два назад»
1358 минут назад
Орлов про «Спартак» и «Зенит»: «Две самые известные команды. Кто популярнее? А это не надо обсуждать»
23сегодня, 12:44Видео
Мостовой об увольнении Шалимова: «Обескуражен, странное решение. В командах работают люди, которые в футбол не играли, а учат, куда бежать и отдавать, книжек начитались»
55сегодня, 12:22
Моуринью о предстоящем матче «Бенфики» в ЛЧ: «Челси» – часть моей истории, я – часть истории «Челси». Но я способен забыть обо всем и просто бороться»
8сегодня, 12:21
Мареска о «Челси»: «Нет причин для негатива. Мы проиграли 5 матчей за последние 6 месяцев, и в четырех из них нашего игрока удаляли. Это неплохо»
10сегодня, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
Россия и Венгрия могут провести товарищеский матч в Москве или Будапеште в 2026 году (Sport24)
2 минуты назад
У Томори растяжение приводящей мышцы бедра. Состояние защитника «Милана» повторно оценят через несколько дней
239 минут назад
«Локомотив» встретится с ЦСКА. Железнодорожники, поддержите команду в кубковом московском дерби!
57 минут назадРеклама
Вальверде о встрече «Реала» в Казахстане: «Источник гордости, это нужно ценить, такие вещи оставляют футбол позади. Мы стремимся к победе ради этих болельщиков»
11сегодня, 12:47
«Енисей» может уволить Тихонова в случае неудачных результатов в ближайших матчах. Команда идет 14-й в Первой лиге (Legalbet)
12сегодня, 12:36
«Барса» продлила контракт с Берналем до 2029 года
9сегодня, 12:35Фото
Гонсалес про Альвареса после 5:2 с «Реалом»: «Этот сукин сын кажется спокойным, но преображается на поле. Он сумасшедший, ненормальный – это невероятно»
8сегодня, 11:44
«Крылья Советов» принимают «Сочи». Ждем всех на домашнем кубковом матче самарцев!
сегодня, 11:00Реклама
Шаронов о современных защитниках: «Иногда не можешь понять, почему игрок так действует, ощущение, что он просто не обучен. Тренер в академии должен учить, но все сваливается в борьбу»
1сегодня, 10:58Видео
Невилл про «МЮ»: «Некоторые футболисты сомневаются в системе. Иногда трудно смотреть на Маунта на профильной позиции, но ставить его левым защитником – нелепо»
5сегодня, 10:50