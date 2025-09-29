Моуринью об эмоциях перед играми: «Фергюсон 10 лет назад сказал мне, что напряжение и адреналин остаются до конца. Мои чувства не изменились, это стало бы знаком «стоп»

Жозе Моуринью заявил, что его эмоции перед играми не изменились за 10 лет.

30 сентября «Бенфика » под руководством Моуринью сыграет с «Челси » во втором туре Лиги чемпионов.

«Если однажды я почувствую меньше радости от предстоящей работы, просыпаясь рано утром; если начну слабее ощущать удовольствие от победы или горечь поражения – это будет знаком «стоп» для меня.

Я вспоминаю матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед » против «Реала », когда я тренировал мадридцев, а сэр Алекс Фергюсон – «Манчестер Юнайтед».

Я был у него в кабинете перед игрой и спросил: «Сэр Алекс, изменится ли когда-нибудь то напряжение и адреналин, которые мы чувствуем перед важной игрой?» Он ответил: «Нет, никогда. Это остается неизменным до самого конца».

С тех пор прошло больше десяти лет, а мои чувства так и не изменились», – сказал главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью .

Моуринью о предстоящем матче «Бенфики» в ЛЧ: «Челси» – часть моей истории, я – часть истории «Челси». Но я способен забыть обо всем и просто бороться»