Жозе Моуринью: «В моей карьере были матчи, которые выиграл я – есть моменты и решения, которые меняют все. Но я никогда не считал себя гением, игроки важнее меня»
Жозе Моуринью признался, что не считает себя гением.
30 сентября «Бенфика» под руководством Моуринью сыграет с «Челси» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.
«В моей карьере были матчи, которые, как мне казалось, выиграл я. Это происходило благодаря мне, потому что есть моменты, решения и стратегии до или во время игры, которые меняют все. Это заставляет думать: «Этот матч выиграл я».
Но я никогда не считал себя гением. Я всегда ощущал себя частью команды, считал, что игроки важнее меня, и что я рядом, чтобы помочь им», – сказал главный тренер «Бенфики».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
