Жозе Моуринью: «В моей карьере были матчи, которые выиграл я – есть моменты и решения, которые меняют все. Но я никогда не считал себя гением, игроки важнее меня»

Жозе Моуринью признался, что не считает себя гением.

30 сентября «Бенфика » под руководством Моуринью сыграет с «Челси» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

«В моей карьере были матчи, которые, как мне казалось, выиграл я. Это происходило благодаря мне, потому что есть моменты, решения и стратегии до или во время игры, которые меняют все. Это заставляет думать: «Этот матч выиграл я».

Но я никогда не считал себя гением. Я всегда ощущал себя частью команды, считал, что игроки важнее меня, и что я рядом, чтобы помочь им», – сказал главный тренер «Бенфики».