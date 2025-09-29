Моуринью о предстоящем матче «Бенфики» в ЛЧ: «Челси» – часть моей истории, я – часть истории «Челси». Но я способен забыть обо всем и просто бороться»

Жозе Моуринью оценил свое возвращение в Лигу чемпионов.

Португальский тренер возглавил «Бенфику » после ее поражения в игре с «Карабахом» (2:3) в 1-м туре.

30 сентября его команда сыграет на выезде с «Челси ». Моуринью работал в английском клубе с 2004 по 2007 год, а также с 2013-го по 2015-й.

«Годы, когда я не участвовал в Лиге чемпионов, были неплохими, ведь я был в финалах Лиги Европы и Лиги конференций. Конечно, Лига чемпионов – это самый крупный турнир, соревнование с самыми сильными клубами Европы, и для меня это очень много значит. Победить в ней один раз – мечта каждого, два трофея – еще лучше.

Мне посчастливилось тренировать множество грандов: «Реал », «Интер », «Манчестер Юнайтед », «Челси». «Бенфика » – это гранд. И в этом смысле гранд подразумевает большую ответственность и ожидания. Но именно такой вызов мне и нужен.

«Стэмфорд Бридж» – стадион, где я трижды выигрывал Премьер-лигу и вошел в историю с «Челси». «Челси» – часть моей истории, я – часть истории «Челси». Но это футбол. Они хотят победить, я хочу победить.

До матча, во время и после него я осознаю, где нахожусь. Думаю, я способен забыть обо всем и просто бороться», – сказал главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью .

Жозе Моуринью: «Челси» Абрамовича был машиной для побед, выигрывал со мной, Анчелотти, Конте, Тухелем. Затем – большие перемены, безумные траты. С приходом Марески пазл сложился»