Манише: «Моуринью – один из лучших тренеров в истории и всегда был особенным. «Челси» стал таким, какой он сейчас, только с Жозе. В «Бенфике» он добьется успеха, уверен»

Манише назвал Жозе Моуринью одним из лучших тренеров в истории.

– После «Динамо» в вашей карьере возник «Челси». Насколько это был шаг в другой мир?

– Это абсолютно разные миры. В уровне профессионализма, условий работы. Но «Челси» стал таким, какой он сейчас, только с Жозе Моуринью . С ним клуб выиграл чемпионат спустя 50 лет. Он проделал фантастическую работу.

– Педру Мендеш говорил, что в начале карьеры Моуринью еще не был особенным, а вы как считаете?

– Мне кажется что он всегда был особенным. В «Порту» он выигрывал Кубок УЕФА, Лигу чемпионов. После этого сложно не стать особенным.

В «Челси » он также выиграл много титулов и добился большого успеха. Один из лучших тренеров в истории.

– Его недавно уволили из «Фенербахче». Они допустили ошибку?

– На это трудно ответить, потому что я не знаю, что происходило внутри клуба. «Фенербахче» – очень сильная команда, и это другая культура. Но сейчас Моуринью перешел в «Бенфику», и уверен, что там он добьется успеха, – сказал экс-хавбек «Порту».