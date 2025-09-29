  • Спортс
  • Черышев о Станковиче: «Его постоянно обсуждают, в ЦСКА нет такого прессинга. «Спартак» стал своеобразной командой, которая может выгнать тренера ни с того ни с сего»
1

Черышев о Станковиче: «Его постоянно обсуждают, в ЦСКА нет такого прессинга. «Спартак» стал своеобразной командой, которая может выгнать тренера ни с того ни с сего»

Дмитрий Черышев высказался о будущем Деяна Станковича в «Спартаке».

Экс-тренер «Шинника» и других клубов ответил на вопрос, почему у сербского специалиста не получается работать так, как у Фабио Челестини в ЦСКА.

Ранее главный тренер красно-белых был отстранен на месяц от соревнований под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча с «Динамо» (2:2).

– В ЦСКА нет такого прессинга, как в «Спартаке». Станковича постоянно обсуждают. Наверняка, ему докладывают обо всем, что пишет пресса. И эти моменты играют свою роль.

Плюс Челестини поработал с хорошими специалистами сначала как помощник. У него все-таки есть огромный опыт и возможность прогрессировать.

– Ваш прогноз по Станковичу: на какой период он задержится в России?

– Не знаю. «Спартак» сейчас стал своеобразной командой, которая может взять тренера и вдруг ни с того ни с сего его выгнать. Причем, даже не дать ему шанса поработать. Поэтому я затрудняюсь ответить.

Хотя вспомните Артету в «Арсенале», когда ему дали команду, в первый год команда была чуть ли не под вылет. Но его оставили, дали шанс и посмотрите, какую интересную игру сейчас показывает команда, – сказал Черышев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
