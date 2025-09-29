  • Спортс
  • Колыванов о «Спартаке» против «Пари НН»: «Станкович был на трибуне – нервозности на бровке не было. Команда начинает возбуждаться и спорить с судьей, видя его эмоциональность»
5

Игорь Колыванов считает, что «Спартак» меньше нервничал без Деяна Станковича.

В 10-м туре Мир РПЛ красно‑белые дома разгромили «Пари НН» (3:0). Ранее КДК РФС отстранил главного тренера команды на месяц за нецензурную брань в адрес арбитра Егора Егорова в матче с «Динамо» (2:2). 

– Вам не кажется, что «Спартак» выглядит спокойнее, когда Станковича нет на скамейке?

– Станкович был на трибуне – нервозности на бровке не было. Красно‑белые выглядели солидно. У них хорошие линии атаки и полузащиты.

Станкович слишком эмоционально реагирует на все, и команда, видя такое отношение, тоже начинает нервничать, возбуждаться и спорить с судьей. На пользу это никому не идет, – сказал бывший форвард сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
психология
