«Спартак» тянет с отставкой Станковича. Болельщики заждались, все надеются, что команда встанет на уровень «Краснодара» и «Зенита». Кирьяков о красно-белых

Сергей Кирьяков считает, что «Спартак» медлит с увольнением Деяна Станковича.

Красно-белые занимают 6-е место после 9 туров в Мир РПЛ с 15 очками. До первого места отставание – 4 балла.

«Спартак » тянет с отставкой Станковича . По всем ситуациям было бы логичным решением расстаться с ним. Но что там внутри, какие мысли у руководства, понять тяжело. Все находится на грани.

Любой неудачный матч будет толчком к принятию решения. Болельщики заждались. Все надеются, что команда встанет на уровень «Краснодара» и «Зенита». Но пока этого не видим», – сказал бывший нападающий сборной России.