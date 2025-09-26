«Спартак» тянет с отставкой Станковича. Болельщики заждались, все надеются, что команда встанет на уровень «Краснодара» и «Зенита». Кирьяков о красно-белых
Сергей Кирьяков считает, что «Спартак» медлит с увольнением Деяна Станковича.
Красно-белые занимают 6-е место после 9 туров в Мир РПЛ с 15 очками. До первого места отставание – 4 балла.
«Спартак» тянет с отставкой Станковича. По всем ситуациям было бы логичным решением расстаться с ним. Но что там внутри, какие мысли у руководства, понять тяжело. Все находится на грани.
Любой неудачный матч будет толчком к принятию решения. Болельщики заждались. Все надеются, что команда встанет на уровень «Краснодара» и «Зенита». Но пока этого не видим», – сказал бывший нападающий сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
