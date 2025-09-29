  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич об игре «Спартака»: «Рандом. Станкович опирается на качество игроков, не на тактику. Он может выиграть матч лишь благодаря футболистам, которые сделают разницу»
17

Генич об игре «Спартака»: «Рандом. Станкович опирается на качество игроков, не на тактику. Он может выиграть матч лишь благодаря футболистам, которые сделают разницу»

Константин Генич назвал рандомом игру «Спартака».

Команда тренера Деяна Станковича идет пятой в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в 10 матчах.

– То, как играет команда, – это звоночек для руководства «Спартака». По результату пока ничего страшного не происходит.

Руководство, наверное, может цеплять, что нет поступательного движения по прогрессу игроков, по их правильному использованию. Могут рассматривать другие кандидатуры.

Станкович еще в прошлом сезоне своими желтыми карточками показал, что он экспрессивный тренер. Как его удержать в узде? Многие тренеры так себя ведут, просто не всех наказывают.

– Понимаете ли вы суть игры «Спартака»?

– Нет. Рандом. Я от своих слов не отказываюсь: Станкович – тренер, который опирается на качество игроков, не на тактику. Может как угодно переставлять схемы, но он полагается исключительно на индивидуальные действия игроков.

Станкович не переиграет Бердыева на футбольном поле в плане тактики. Он может выиграть матч лишь благодаря качеству игроков, которые сделают разницу.

Это тренер из категории: «Привезите мне хороших, качественных футболистов, я какую-то коммуникацию налажу, игроки потренируются под моим руководством, выставлю их на игру, и они сами все сделают».

У меня такое вот впечатление осталось по работе Станковича. Это не тренер, который расставит какие-то капканы на футбольном поле и поймает соперника, как Талалаев, – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпорт-Экспресс
logoСпартак
logoАндрей Талалаев
logoДеян Станкович
logoКонстантин Генич
logoпремьер-лига Россия
logoКурбан Бердыев
logoтактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Константин Генич: «Спартак» не станет чемпионом со Станковичем. Тренера надо менять, если хотите чемпионства»
9927 сентября, 08:52
Главные новости
Моуринью об эмоциях перед играми: «Фергюсон 10 лет назад сказал мне, что напряжение и адреналин остаются до конца. Мои чувства не изменились, это стало бы знаком «стоп»
9 минут назад
Румменигге о 85 млн евро за Вольтемаде: «Могу поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел «идиота», заплатившего столько денег. «Бавария» бы так не поступила»
1316 минут назад
Орлов про Карпина: «Мостовой был мастеровитее, Валерий – чернорабочий, трудяга, заводной. Как у тренера у него статусов нет, зачем его «Динамо» пригласило? Нужны те, кто знают вкус побед»
2827 минут назадВидео
Руни не верит, что Аморим исправит ситуацию: «Не вижу борьбы от футболистов, характера, желания победить. То, что происходит, – это не «МЮ»
729 минут назад
Матч «Барсы» с «ПСЖ» в ЛЧ будет судить Оливер. На «Кайрат» – «Реал» назначен Гуида
851 минуту назад
Алонсо перед «Кайратом»: «Реал» находится на этапе строительства. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать два назад»
1357 минут назад
Орлов про «Спартак» и «Зенит»: «Две самые известные команды. Кто популярнее? А это не надо обсуждать»
22сегодня, 12:44Видео
Мостовой об увольнении Шалимова: «Обескуражен, странное решение. В командах работают люди, которые в футбол не играли, а учат, куда бежать и отдавать, книжек начитались»
55сегодня, 12:22
Моуринью о предстоящем матче «Бенфики» в ЛЧ: «Челси» – часть моей истории, я – часть истории «Челси». Но я способен забыть обо всем и просто бороться»
8сегодня, 12:21
Мареска о «Челси»: «Нет причин для негатива. Мы проиграли 5 матчей за последние 6 месяцев, и в четырех из них нашего игрока удаляли. Это неплохо»
10сегодня, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
Россия и Венгрия могут провести товарищеский матч в Москве или Будапеште в 2026 году (Sport24)
1 минуту назад
У Томори растяжение приводящей мышцы бедра. Состояние защитника «Милана» повторно оценят через несколько дней
238 минут назад
«Локомотив» встретится с ЦСКА. Железнодорожники, поддержите команду в кубковом московском дерби!
56 минут назадРеклама
Вальверде о встрече «Реала» в Казахстане: «Источник гордости, это нужно ценить, такие вещи оставляют футбол позади. Мы стремимся к победе ради этих болельщиков»
11сегодня, 12:47
«Енисей» может уволить Тихонова в случае неудачных результатов в ближайших матчах. Команда идет 14-й в Первой лиге (Legalbet)
12сегодня, 12:36
«Барса» продлила контракт с Берналем до 2029 года
9сегодня, 12:35Фото
Гонсалес про Альвареса после 5:2 с «Реалом»: «Этот сукин сын кажется спокойным, но преображается на поле. Он сумасшедший, ненормальный – это невероятно»
8сегодня, 11:44
«Крылья Советов» принимают «Сочи». Ждем всех на домашнем кубковом матче самарцев!
сегодня, 11:00Реклама
Шаронов о современных защитниках: «Иногда не можешь понять, почему игрок так действует, ощущение, что он просто не обучен. Тренер в академии должен учить, но все сваливается в борьбу»
1сегодня, 10:58Видео
Невилл про «МЮ»: «Некоторые футболисты сомневаются в системе. Иногда трудно смотреть на Маунта на профильной позиции, но ставить его левым защитником – нелепо»
5сегодня, 10:50