Булыкин о тренере для «Спартака»: «Была прекрасная кандидатура Моуринью, но опоздали. Будут рассматривать иностранца, хотя проблема даже не в тренере»
Дмитрий Булыкин высказался о возможной смене главного тренера «Спартака».
Ранее появилась информация, что московский клуб занимается поиском кандидатуры на смену Деяну Станковича.
Позднее сербский специалист был отстранен на месяц от соревнований под эгидой РФС за нецензурные выражения в адрес арбитра матча с «Динамо» (2:2)
«Была прекрасная кандидатура Моуринью, но «Спартак» опоздал.
А если серьезно, думаю, там много предложений. Особенно иностранным тренерам, так как спортивный директор – иностранец. Поэтому будут рассматривать иностранца.
Хотя, по моему мнению, у «Спартака» проблемы даже не в тренере», – сказал экс-нападающий сборной России Булыкин.
Уволенный из «Фенербахче» Жозе Моуринью 18 сентября вернулся в «Бенфику».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
