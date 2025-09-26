Булыкин о тренере для «Спартака»: «Была прекрасная кандидатура Моуринью, но опоздали. Будут рассматривать иностранца, хотя проблема даже не в тренере»

Дмитрий Булыкин высказался о возможной смене главного тренера «Спартака».

Ранее появилась информация, что московский клуб занимается поиском кандидатуры на смену Деяну Станковича .

Позднее сербский специалист был отстранен на месяц от соревнований под эгидой РФС за нецензурные выражения в адрес арбитра матча с «Динамо» (2:2)

«Была прекрасная кандидатура Моуринью, но «Спартак» опоздал.

А если серьезно, думаю, там много предложений. Особенно иностранным тренерам, так как спортивный директор – иностранец. Поэтому будут рассматривать иностранца.

Хотя, по моему мнению, у «Спартака » проблемы даже не в тренере», – сказал экс-нападающий сборной России Булыкин.

Уволенный из «Фенербахче» Жозе Моуринью 18 сентября вернулся в «Бенфику».