Артета намерен применить опыт пилотов британских ВВС для улучшения коммуникации в «Арсенале»: «Они не используют 20 фраз или слов, если есть одно – это вопрос жизни и смерти»

Микель Артета намерен применить опыт пилотов британских ВВС в «Арсенале».

Главный тренер планирует пригласить к «канонирам» команду пилотов истребителей Королевских ВВС, чтобы улучшить коммуникацию с игроками. Испанец постоянно ищет способы усовершенствовать свою манеру общения и обсуждал с клубом, как стать более «эффективным» в этом плане, сообщает The Telegraph.

Выступая на мероприятии вместе со своим другом, баскетбольным тренером Стивом Керром, Артета ответил модератору Люку Дарси, бывшему игроку в австралийский футбол, на вопрос, куда его, как лидера, приводит любопытство.

«Во многие места, это постоянное совершенствование. Я могу проснуться однажды и сказать: «Мои действия в день матча недостаточно хороши. Почему мы общаемся с игроками, начиная с тренеров и заканчивая аналитиками и другими ребятами, донося информацию именно так? Мне это не нравится. Кто в этом лучше всех?»

Вот, например, британские пилоты истребителей. Я свяжусь с этими ребятами, узнаю, как они общаются, потому что это вопрос жизни и смерти. Уверен, они не используют 20 фраз или 20 слов, если есть одно. Не говорят: «Нет, ветер дует сюда, теперь нужно повернуть налево», потому что – бац, и все. Так что должно быть одно слово», – заявил главный тренер «Арсенала ».