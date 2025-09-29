  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета намерен применить опыт пилотов британских ВВС для улучшения коммуникации в «Арсенале»: «Они не используют 20 фраз или слов, если есть одно – это вопрос жизни и смерти»
35

Артета намерен применить опыт пилотов британских ВВС для улучшения коммуникации в «Арсенале»: «Они не используют 20 фраз или слов, если есть одно – это вопрос жизни и смерти»

Микель Артета намерен применить опыт пилотов британских ВВС в «Арсенале».

Главный тренер планирует пригласить к «канонирам» команду пилотов истребителей Королевских ВВС, чтобы улучшить коммуникацию с игроками. Испанец постоянно ищет способы усовершенствовать свою манеру общения и обсуждал с клубом, как стать более «эффективным» в этом плане, сообщает The Telegraph.

Выступая на мероприятии вместе со своим другом, баскетбольным тренером Стивом Керром, Артета ответил модератору Люку Дарси, бывшему игроку в австралийский футбол, на вопрос, куда его, как лидера, приводит любопытство.

«Во многие места, это постоянное совершенствование. Я могу проснуться однажды и сказать: «Мои действия в день матча недостаточно хороши. Почему мы общаемся с игроками, начиная с тренеров и заканчивая аналитиками и другими ребятами, донося информацию именно так? Мне это не нравится. Кто в этом лучше всех?»

Вот, например, британские пилоты истребителей. Я свяжусь с этими ребятами, узнаю, как они общаются, потому что это вопрос жизни и смерти. Уверен, они не используют 20 фраз или 20 слов, если есть одно. Не говорят: «Нет, ветер дует сюда, теперь нужно повернуть налево», потому что – бац, и все. Так что должно быть одно слово», – заявил главный тренер «Арсенала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
logoМикель Артета
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
психология
logoСтив Керр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Робер Пирес: «Если «Арсенал» не станет чемпионом, тренера сменят. Артета там уже пять лет, но титул ускользает. Летом потрачена куча денег, все карты на руках»
116вчера, 20:25
Стилиян Петров: «Артета великолепно работает, но у него нет команды, с которой можно что-то выиграть, у других cоставы лучше. И игрокам «Арсенала» не хватает безжалостности»
4127 сентября, 21:18
Артета не согласен, что «Арсенал» был «на ручнике» в игре с «Ман Сити»: «Доминирование и «ручник» – это два разных слова. Как можно так доминировать, если ты «на ручнике»?»
5223 сентября, 22:19
Пеп пошутил о тратах «Арсенала» летом: «Если Артета выиграет титул, это будет только из-за денег. То же самое с «Ливерпулем». Ведь это работает не только с «Ман Сити», правда?»
6919 сентября, 13:40
Главные новости
Генич о Дегтяреве: «Если бы у Минспорта возникло желание пригласить меня на разговор о футболе, пообщался бы. За министра думать не буду»
818 минут назад
«Валенсия» подала в суд на создателей фильма о Винисиусе за «посягательство на честь». Клуб требует компенсации и исправления субтитров «обезьяна» к видео, где фанаты кричали «дурак»
834 минуты назад
Чемпионат Англии. «Эвертон» принимает «Вест Хэм»
1497сегодня, 19:01Live
Жена Смолова о драке в «Кофемании»: «Я переживала, в наших отношениях было напряжение, но сейчас все нормально. Все, что происходит с медийными людьми, предается большой огласке»
20сегодня, 18:59
Экитике об удалении за снятую футболку: «Это было неразумно. Я извинился перед командой, и такого больше не повторится»
10сегодня, 18:32
В Москве создана мусульманская футбольная лига. Участники любительских матчей должны соблюдать дресс-код, мат запрещен. Проект поддержали игроки РПЛ, в лиге будет 14 команд
172сегодня, 18:12
Синама-Понголь о Дзюбе: «Артем мог бы играть в любой команде АПЛ. У него хорошие физические данные и ментальность работящего футболиста»
21сегодня, 17:44
Глава «Кайрата» Боранбаев о матче с «Реалом»: «Верю, что болельщики будут плакать не от боли поражения, а от гордости за свой клуб. Жду, что ребята будут играть смело, гордо и честно»
25сегодня, 17:08
«Интер» объявил о рекордной выручке в 567 млн евро за сезон-2024/25. Клуб впервые за 15 лет получил прибыль по итогам года – 35,4 млн
26сегодня, 16:56
Гурцкая о Шпилевском в «Пари НН»: «Губернатор должен признать провал и уволить всех, кто привел тренера. Он как киноактер: что-то бегает и подсказывает, его система существует только на бумаге»
38сегодня, 16:47
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Сьона» о Миранчуке: «Антон – великий футболист. «Золотой мяч»? Будет тяжело, думаю»
11 минуту назад
Черышев о Станковиче: «Его постоянно обсуждают, в ЦСКА нет такого прессинга. «Спартак» стал своеобразной командой, которая может выгнать тренера ни с того ни с сего»
119 минут назад
Слот об 1:2 с «Пэлас»: «Дело не в том, что они превосходили «Ливерпуль». Был спорный угловой, после чего мы допустили слишком много моментов в контратаках»
731 минуту назад
Ловчев о «Локо»: «Большая часть стартового состава состоит из российских игроков – они показывают, что не нужно покупать за 30-35 млн кого-то. Галактионов умеет работать с молодыми»
544 минуты назад
Лукаку сообщил о смерти отца: «Жизнь никогда не будет прежней. Спасибо, что научил меня всему, я бесконечно благодарен. Прощай, папа❤️🕊️»
356 минут назад
«Пари НН» вновь попытается арендовать Кокшарова: «Нам Саша интересен, к зиме он точно наберет форму. Будем рады, если что-то поменяется в их отношениях с «Краснодаром»
сегодня, 18:57
Слот о покупке Экитике и Исака: «Ливерпуль» думал о замене Нуньеса, но из-за трагедии с Жотой нам пришлось взять двух форвардов»
10сегодня, 18:46
Трент вернется на поле после октябрьской паузы на матчи сборных (Marca)
5сегодня, 18:44
Экс-вратарь «Краснодара» Синицын о Москве: «Никогда не горел жизнью там, суета для меня разрушительна. Питерский ритм бы туда ввести»
9сегодня, 18:35
Первая лига. «Нефтехимик» одолел тульский «Арсенал», «Урал» уступил СКА, «Торпедо» победило «Енисей»
63сегодня, 18:27