Робер Пирес: «Если «Арсенал» не станет чемпионом, тренера сменят. Артета там уже пять лет, но титул ускользает. Летом потрачена куча денег, все карты на руках»

Робер Пирес считает, что Микелю Артете может грозить увольнение.

– Как оцениваете трансферы «Арсенала»?

– Скажем так, это то, чего все ждали: что «Арсенал» потратит кучу денег. Особенно на позицию, которую хотел усилить Микель Артета», – позицию «девятки». И они нашли такого игрока в лице Дьокереша . Ему будет непросто, он переходит из чемпионата, где был серийным бомбардиром, забивал гол за голом, но в АПЛ намного более сильные защитники, чем в лиге Португалии.

«Арсенал» жаждет выиграть чемпионат, но будет нелегко, потому что есть «Ливерпуль», никуда не делся «Манчестер Сити», «Челси» тоже будет рядом.

Но я думаю, что у «Арсенала» все карты на руках, там есть подходящие игроки, чтобы взять титул.

– Микель Артета – тот, кто нужен в такой ситуации?

– Я думаю, что если в этом сезоне трофея не будет, то руководство задумается о смене тренера. Он уже пять лет там работает, но титул, к сожалению, ускользает.

Для болельщиков главное – чемпионат, так что сейчас потратили большие деньги. Были определенные требования со стороны тренера, и они были удовлетворены руководством «Арсенала ».

Если «Арсенал» не станет чемпионом, то, думаю, на скамейке точно будут изменения, – отметил бывший полузащитник «канониров».