Стилиян Петров: «Артета великолепно работает, но у него нет команды, с которой можно что-то выиграть, у других cоставы лучше. И игрокам «Арсенала» не хватает безжалостности»

Стилиян Петров высоко оценил работу Микеля Артеты в «Арсенале».

«Артета работает великолепно. Многие говорят, что он должен что-то выиграть. На мой взгляд, у него нет команды, с которой можно что-то выиграть. У других команд возможности больше и составы лучше.

Он хорошо работает. Возможно, в будущем, если он останется, мы увидим более сильный «Арсенал ».

Я думаю, что команде не хватает безжалостности. В ключевые моменты ключевых матчей она пытается играть красиво вместо того, чтобы действовать беспощадно и выигрывать матчи тогда, когда она должна это сделать. Порой нужно играть иначе, чтобы взять титул, и мы видели, что «Ливерпуль » и «Манчестер Сити » играют в определенном стиле, но могут действовать безжалостно, когда это необходимо», – сказал бывший полузащитник «Астон Виллы».