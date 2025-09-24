  • Спортс
  Артета не согласен, что «Арсенал» был «на ручнике» в игре с «Ман Сити»: «Доминирование и «ручник» – это два разных слова. Как можно так доминировать, если ты «на ручнике»?»
23

Артета не согласен, что «Арсенал» был «на ручнике» в игре с «Ман Сити»: «Доминирование и «ручник» – это два разных слова. Как можно так доминировать, если ты «на ручнике»?»

Микель Артета отреагировал на критику игры «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити».

Команды сыграли вничью в 5-м туре АПЛ – 1:1. В первом тайме, несмотря на значительное преимущество во владении мячом, лондонцы нанесли всего один удар в створ – в добавленное время.

Испанец заявил, что не видел критических высказываний.

«Иначе я бы сильно удивился. Как можно так доминировать над таким соперником, если ты играешь «на ручнике»? Доминирование и «ручник» – это два разных слова.

Но я принимаю любые мнения. Я просто удивился, когда пересмотрел матч, зная все детали и статистику», – отметил главный тренер «Арсенала».

Гари Невилл: «Арсенал» нужно снять с ручника. Артета потерял тайм в важном матче с «Сити»

Александр Суряев
Sky Sports
