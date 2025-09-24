Артета не согласен, что «Арсенал» был «на ручнике» в игре с «Ман Сити»: «Доминирование и «ручник» – это два разных слова. Как можно так доминировать, если ты «на ручнике»?»
Микель Артета отреагировал на критику игры «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити».
Команды сыграли вничью в 5-м туре АПЛ – 1:1. В первом тайме, несмотря на значительное преимущество во владении мячом, лондонцы нанесли всего один удар в створ – в добавленное время.
Испанец заявил, что не видел критических высказываний.
«Иначе я бы сильно удивился. Как можно так доминировать над таким соперником, если ты играешь «на ручнике»? Доминирование и «ручник» – это два разных слова.
Но я принимаю любые мнения. Я просто удивился, когда пересмотрел матч, зная все детали и статистику», – отметил главный тренер «Арсенала».
Гари Невилл: «Арсенал» нужно снять с ручника. Артета потерял тайм в важном матче с «Сити»
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?54452 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости