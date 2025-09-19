  • Спортс
28

Пеп пошутил о тратах «Арсенала» летом: «Если Артета выиграет титул, это будет только из-за денег. То же самое с «Ливерпулем». Ведь это работает не только с «Ман Сити», правда?»

Пеп Гвардиола иронично высказался о тратах «Арсенала».

«Есть как есть. В «Арсенале» решили поступить именно так.

Хочу только сказать своему другу Микелю Артете: если он выиграет титул, то это будет лишь потому, что он потратил деньги, а не потому, что он и его игроки много работали. То же самое с «Ливерпулем». Если Арне снова выиграет, это будет потому, что он потратил кучу денег. Так? Потому что это работает не только с «Ман Сити», правда?

Так что это правило для всех. Слушайте, многие годы любой клуб мог делать то, что хочет. Я знаю, что отношение к нам было совершенно другим, но если они хотят тратить – пусть, это нормально.

Все, что я могу сказать: они действовали разумно. Они потратили столько, сколько считали нужным, чтобы конкурировать с лучшими командами в Премьер-лиге и Европе, и они вышли на этот уровень.

Он принял команду в таком состоянии, принял клуб – и шаг за шагом, одно трансферное окно за другим, «Арсенал» преображается. Так что в прошлом сезоне в Европе они сделали невероятный шаг вперед, и для меня это самая солидная команда. Они не допускают ошибок в обороне, это невероятно крепкий коллектив.

У них есть скорость в атаке, у них есть, конечно, стандарты с Нико Йовером – он ведь работал здесь. У них все налажено в каждом компоненте. Но мы это знаем. Каждая команда становится все лучше и лучше, и я знаю, какое качество есть у всех этих соперников», – сказал главный тренер «Ман Сити». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
