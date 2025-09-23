Сотрудники «Химок» начали отправлять претензии конкурсному управляющему для фиксирования долга по зарплатам

Сотрудники «Химок» пожаловались конкурсному управляющему насчет долгов «Химок».

Напомним, в сентябре арбитражный суд Московской области признал подмосковный клуб банкротом. Ранее клуб не получил лицензию для участия в Мир РПЛ в сезоне‑2025/26 и объявил о приостановке деятельности. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба по зарплатам перед игроками.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сотрудники «Химок» начали отправлять свои претензии конкурсному управляющему для фиксирования суммы долга клуба перед каждым работником.