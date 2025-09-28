В «Балтике» довольны работой Талалаева: «Все нормально, так, как должно быть»

В «Балтике» удовлетворены работой Андрея Талалаева.

Калининградский клуб сегодня уступил ЦСКА на выезде со счетом 0:1 в Мир РПЛ . После 10 туров команда идет в верхней половине таблицы с 17 очками.

– Как оцените результаты команды за десять туров?

– Давайте говорить про эту игру. Мы недовольны поражением. Но, в общем и целом, все нормально, все так, как должно быть.

Работой Андрея Викторовича мы довольны, – сказал генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.