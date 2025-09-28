В «Балтике» довольны работой Талалаева: «Все нормально, так, как должно быть»
В «Балтике» удовлетворены работой Андрея Талалаева.
Калининградский клуб сегодня уступил ЦСКА на выезде со счетом 0:1 в Мир РПЛ. После 10 туров команда идет в верхней половине таблицы с 17 очками.
– Как оцените результаты команды за десять туров?
– Давайте говорить про эту игру. Мы недовольны поражением. Но, в общем и целом, все нормально, все так, как должно быть.
Работой Андрея Викторовича мы довольны, – сказал генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
