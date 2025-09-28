5

В «Балтике» довольны работой Талалаева: «Все нормально, так, как должно быть»

В «Балтике» удовлетворены работой Андрея Талалаева.

Калининградский клуб сегодня уступил ЦСКА на выезде со счетом 0:1 в Мир РПЛ. После 10 туров команда идет в верхней половине таблицы с 17 очками.  

Как оцените результаты команды за десять туров?

– Давайте говорить про эту игру. Мы недовольны поражением. Но, в общем и целом, все нормально, все так, как должно быть.

Работой Андрея Викторовича мы довольны, – сказал генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов. 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79643 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoБалтика
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Равиль Измайлов
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Варатынов из «Балтики»: «Талалаев даже лучше Моуринью. Не могу сказать, чем именно, ведь я не работал с Жозе, но наш тренер круче»
3643 минуты назад
Защитник «Балтики» Андраде об удалении в матче с ЦСКА: «В ситуации с Акинфеевым ничего не было. Фол перед второй желтой – мой первый за 80 минут!»
3050 минут назад
Андрей Талалаев: «ЦСКА и «Краснодар» – две команды в России, которые играют в футбол, похожий на футбол»
16сегодня, 16:18
Главные новости
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 6 туров. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Кристал Пэлас» – на 3, «Тоттенхэм» – на 4, «Ман Сити» – на 5, «Челси» – на 7, «МЮ» – на 8
25 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» одолел «Ньюкасл», «Астон Вилла» победила «Фулхэм»
13595 минут назад
«Арсенал» вырвал победу у «Ньюкасла» – 2:1. Мерино сравнял на 84-й, Габриэл забил победный на 96-й
1385 минут назад
«Барселона» – «Сосьедад». 1:1 – Кунде ответил на гол Одриосолы. Онлайн-трансляция
25821 минуту назадLive
«Спартак» – «Пари НН». 2:0 – Жедсон и Угальде забили. Онлайн-трансляция
6729 минут назадLive
Директор «Дортмунда» Кель о постах Нмечи про убийство Кирка: «У игроков есть свобода слова, мы в демократической стране, но все осознают ответственность перед клубом»
836 минут назад
Варатынов из «Балтики»: «Талалаев даже лучше Моуринью. Не могу сказать, чем именно, ведь я не работал с Жозе, но наш тренер круче»
3643 минуты назад
Защитник «Балтики» Андраде об удалении в матче с ЦСКА: «В ситуации с Акинфеевым ничего не было. Фол перед второй желтой – мой первый за 80 минут!»
3050 минут назад
Угальде забил в трех матчах «Спартака» подряд – такого не было с лета 2024 года
1150 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА на 95-й вырвал победу над «Балтикой», «Спартак» сыграет с «Пари НН», «Сочи» и «Динамо» Махачкала не забили
2049сегодня, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Унион» принимает «Гамбург»
286 минут назадLive
У Рэшфорда 2+3 в 8 матчах за «Барселону». Форвард ассистировал Кунде в игре с «Сосьедадом»
68 минут назад
Тренер «Махачкалы» Биджиев про 0:0 с «Сочи»: «Преимущество было на нашей стороне, но этого было мало. Нужно было упростить игру и действовать быстрее»
13 минут назад
Экс-президент Франции Саркози перепутал журналистку с матерью Дембеле в подтрибунке «Парк-де-Пренс»: «Вы можете гордиться им»
215 минут назад
Хавбек «Балтики» Петров о 0:1: «Судья подравнивал игру под ЦСКА. Свистки были только в нашу сторону»
1421 минуту назад
Чемпионат Франции. «Ренн» принимает «Ланс», «Лилль» проиграл «Лиону», «Ницца» поделила очки с «Парижем»
3023 минуты назад
Глеб о «Золотом мяче»: «Ямаль – один из лучших игроков мира, но Дембеле заслужил его. Жюри смотрит на результаты не только игрока, но и его команды»
326 минут назад
Первая лига. «Шинник» обыграл «Ротор», «Факел» и «Чайка» не забили, «Урал» сыграет со СКА в понедельник
1744 минуты назад
Садулаев извинился перед Гудиевым за подкат в матче с «Акроном»: «Контакт был незначительным, к счастью. Мы согласились, что такое бывает»
156 минут назадФото
Межконтинентальный кубок 2-й раз подряд разыграют в Катаре. «ПСЖ» сыграет в финале 17 декабря
859 минут назад