Игроки «Реала» приземлились в Алматы после семичасового перелета перед матчем с «Кайратом». В аэропорту их встречала толпа болельщиков

Мадридский «Реал» прилетел в Казахстан на игру с «Кайратом».

Игроки и тренерский штаб испанского клуба приземлились в Алматы после семичасового перелета. В аэропорту их встречала толпа болельщиков – они выстроились вдоль дороги и ожидали прибытие команды.

«Кайрат» и «Реал» встретятся 30 сентября во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, матч начнется в 19:45 по московскому времени.