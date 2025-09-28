Игроки «Реала» приземлились в Алматы после семичасового перелета перед матчем с «Кайратом». В аэропорту их встречала толпа болельщиков
Мадридский «Реал» прилетел в Казахстан на игру с «Кайратом».
Игроки и тренерский штаб испанского клуба приземлились в Алматы после семичасового перелета. В аэропорту их встречала толпа болельщиков – они выстроились вдоль дороги и ожидали прибытие команды.
«Кайрат» и «Реал» встретятся 30 сентября во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, матч начнется в 19:45 по московскому времени.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: inform.kz
