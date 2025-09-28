Перес – игрокам после 2:5 с «Атлетико»: «Не наш день, они были лучше. Мы «Реал Мадрид», и мы поднимемся»
Флорентино Перес остался недоволен поражением в мадридском дерби.
«Реал» был разгромлен «Атлетико» со счетом 2:5 в 7-м туре чемпионата Испании.
Defensa Central сообщает, что после игры президент «Реала» обратился к футболистам в раздевалке. Он выглядел раздосадованным.
«Сегодня не наш день, они сыграли лучше, и мы проиграли... Нужно извлечь уроки из этого, мы «Реал Мадрид», и мы поднимемся», – сказал Перес.
Подчеркивается, что руководство клуба по-прежнему верит в тренерский штаб Хаби Алонсо и нынешний состав.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80978 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Defensa Central
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости