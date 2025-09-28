Перес – игрокам после 2:5 с «Атлетико»: «Не наш день, они были лучше. Мы «Реал Мадрид», и мы поднимемся»

Флорентино Перес остался недоволен поражением в мадридском дерби.

«Реал» был разгромлен «Атлетико » со счетом 2:5 в 7-м туре чемпионата Испании .

Defensa Central сообщает, что после игры президент «Реала» обратился к футболистам в раздевалке. Он выглядел раздосадованным.

«Сегодня не наш день, они сыграли лучше, и мы проиграли... Нужно извлечь уроки из этого, мы «Реал Мадрид », и мы поднимемся», – сказал Перес .

Подчеркивается, что руководство клуба по-прежнему верит в тренерский штаб Хаби Алонсо и нынешний состав.