Вальверде о позиции в «Реале»: «Мне не совсем комфортно играть на фланге, но никогда не отказывался быть латералем. Я не лучшим образом начал сезон, возможно»

Федерико Вальверде поделился мыслями относительно позиции в «Реале».

– Как себя ощущаешь с Хаби Алонсо?

– Возможно, я немного расстроен. Понимаю, как играю. Чувствую, когда получается не все так, как задумывал. Возможно, не самым лучшим образом я начал сезон.

Я хотел бы найти свое амплуа на поле. Продолжу работать и обучаться с новым тренером.

Я один из капитанов. Надеюсь, что у меня будет возможность выходить на поле и показывать хороший футбол.

– Почему тебе не нравится быть латералем?

– Мне часто говорили, что я не рожден для игры латералем. Иногда это нужно сделать для команды.

Но всегда у меня внутри были сомнения. Спонтанно у меня выходило хорошо играть на этой позиции.

Если говорить правду, то мне не совсем комфортно играть, будучи на фланге. Я стараюсь максимально приносить пользу для команды.

– Ты отказывался от позиции правого латераля – это правда?

– Не хотел бы, чтобы вы воспринимали меня как лгуна. Если тренеру хочется использовать на любой позиции – я не отказывался.

Не так важно, кто просит: Анчелотти, Зидан или Алонсо. Я как игрок стартового состава делился обратной связью. Я никогда не отказывался быть правым латералем.

Для меня большая честь быть игроком стартового состава такой команды, как «Реал ». Я всегда готов помогать команде и умереть за сокомандников, – сказал футболист «Реала» Федерико Вальверде .