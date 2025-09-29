Вальверде о позиции в «Реале»: «Мне не совсем комфортно играть на фланге, но никогда не отказывался быть латералем. Я не лучшим образом начал сезон, возможно»
– Как себя ощущаешь с Хаби Алонсо?
– Возможно, я немного расстроен. Понимаю, как играю. Чувствую, когда получается не все так, как задумывал. Возможно, не самым лучшим образом я начал сезон.
Я хотел бы найти свое амплуа на поле. Продолжу работать и обучаться с новым тренером.
Я один из капитанов. Надеюсь, что у меня будет возможность выходить на поле и показывать хороший футбол.
– Почему тебе не нравится быть латералем?
– Мне часто говорили, что я не рожден для игры латералем. Иногда это нужно сделать для команды.
Но всегда у меня внутри были сомнения. Спонтанно у меня выходило хорошо играть на этой позиции.
Если говорить правду, то мне не совсем комфортно играть, будучи на фланге. Я стараюсь максимально приносить пользу для команды.
– Ты отказывался от позиции правого латераля – это правда?
– Не хотел бы, чтобы вы воспринимали меня как лгуна. Если тренеру хочется использовать на любой позиции – я не отказывался.
Не так важно, кто просит: Анчелотти, Зидан или Алонсо. Я как игрок стартового состава делился обратной связью. Я никогда не отказывался быть правым латералем.
Для меня большая честь быть игроком стартового состава такой команды, как «Реал». Я всегда готов помогать команде и умереть за сокомандников, – сказал футболист «Реала» Федерико Вальверде.