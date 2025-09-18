Жозе Моуринью: «Ни один из гигантских клубов, что я тренировал, не вызывал у меня такого ощущения чести, ответственности и мотивации, как «Бенфика». Я буду жить ей»

Жозе Моуринью назвал «Бенфику» одним из крупнейших клубов мира.

Сегодня 62-летний специалист возглавил «Бенфику», в которой уже работал 25 лет назад.

«У меня много эмоций, но опыт помогает мне их контролировать. Благодарю за доверие.

Я португалец. Среди нас нет никого, кто не знал бы историю, культуру, масштабы «Бенфики». Я тренер одного из крупнейших клубов мира. Я хочу сосредоточиться на этой миссии.

Прошло 25 лет [с момента предыдущего периода работы в «Бенфике»], но я здесь не для того, чтобы хвастаться своей карьерой. 25 лет я работал в крупнейших клубах мира. Хочу сказать, что ни один из тех гигантских клубов, что мне довелось тренировать, не вызывал у меня такого ощущения чести, ответственности и мотивации, как «Бенфика ». Я буду жить «Бенфикой», своей миссией», – сказал бывший тренер «Порту».

Моуринью работал в «Порту», «Челси », «Интере», «Реале », «Манчестер Юнайтед », «Тоттенхэме», «Роме» и «Фенербахче».