  Фанаты «Челси» недовольны ценами на билеты на матч с «Бенфикой» Моуринью в ЛЧ. Клуб поднял стоимость за неделю до игры, для взрослых – до 83 фунтов
Фанаты «Челси» недовольны ценами на билеты на матч с «Бенфикой» Моуринью в ЛЧ. Клуб поднял стоимость за неделю до игры, для взрослых – до 83 фунтов

Фанаты «Челси» недовольны ценами на билеты на матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Игра 2-го тура общего этапа ЛЧ состоится 30 сентября на «Стэмфорд Бридж»

«Челси» столкнулся с недовольством болельщиков из-за цен на билеты. Клуб объявил, что предстоящая встреча отнесена к категории AA – самой дорогой в системе ценообразования. Это означает, что стоимость билетов в общей продаже для взрослых составит до 83 фунтов. При этом квоты на льготные билеты для детей и пенсионеров значительно меньше, чем на матчи более низкой категории.

Решение было озвучено всего за неделю до игры и спустя пять дней после назначения Жозе Моуринью – самого успешного тренера в истории «синих» – главным тренером «Бенфики».

«Я просто в ярости. И дело не только в «Челси» – это касается всего футбола. Эти люди, которые управляют игрой, просто убивают ее.

У меня нет проблем с тем, что кто-то платит 10 000 фунтов за место в элитном клубе возле скамейки, с шампанским и всеми «прибамбасами». Но нельзя забывать о большинстве, кто с трудом оплачивает счета за газ, электричество, ипотеку, еду. Для них футбол – единственная отдушина.

У меня сыну в субботу исполнится 12 лет, и я вынужден платить 50 фунтов за билет для него, потому что детских билетов не осталось. Через десять лет он просто не сможет позволить себе ходить на футбол. Это шокирует», – сказал фанат «Челси» Дэвид Джонстон.

Бывший председатель Chelsea Supporters’ Trust Тим Роллс также недоволен ценовой политикой клуба. 

«Мы возмущены. Тут сразу несколько проблем: и короткие сроки объявления, и повышение цен, и отмена льгот. Убрав скидки для детей и болельщиков старше 66 лет без предварительного предупреждения, они резко подняли цены именно для этих категорий.

Клуб, похоже, сознательно готов оттолкнуть часть держателей абонементов, особенно пожилых, рассчитывая, что билеты на такие матчи все равно уйдут благодаря «эффекту Моуринью». Но последствия будут серьезными», – сказал Роллс. 

